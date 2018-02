Susana Díaz defiende que el 155 debía haberse aplicado antes del 1 de octubre

La presidenta de Andalucía, Susana Díaz, considera que el artículo 155 debía haberse aplicado en Cataluña antes del referéndum ilegal del 1 de octubre, para evitar el "espectáculo bochornoso" que se produjo ese día y el consiguiente desprestigio internacional de España. Así lo ha defendido la exrival de Pedro Sánchez en las primarias del PSOE en una entrevista este lunes en Los Desayunos de TVE, en la que inicia su vuelta a la escena nacional tras más de medio año centrada exclusivamente en Andalucía. Díaz se alegra de la posición actual de su partido, aunque haya tardado un tiempo en resituarse, y a pesar de que mantiene su "criterio propio" entiende que debe ser Sánchez, como secretario general, quien marque el rumbo del PSOE.

"Si la aplicación [del 155] hubiese sido anterior, casos como el del 1 de octubre no nos hubieran restado tanto rédito internacional", ha señalado Díaz. El Senado aprobó la puesta en marcha de la intervención en Cataluña a partir de este precepto constitucional el 27 de octubre, casi un mes después de la celebración del referéndum ilegal y las imágenes de las cargas policiales para impedirlo que impactaron en toda Europa. Algunas voces como las del expresidente Felipe González habían defendido su aplicación tras la aprobación en el Parlament de las leyes de transitoriedad jurídica, a principios del mes de septiembre. Durante ese mes, el PSOE de Sánchez era sin embargo todavía reticente a apoyar el 155, aunque luego lo pactó con el Gobierno y lo acabó respaldando.

La presidenta de Andalucía se ha quejado también de lo que considera son "ataques supremacistas" del independentismo catalán a los andaluces, a quienes se desdeña por cuestiones como su acento. Díaz lamenta también que la situación política en Cataluña esté presa de "una locura de una persona que está instalado en hacerle daño al país, a España", ha afirmado en referencia a Carles Puigdemont.

La exrival de Pedro Sánchez en las primarias quiere pasar página del proceso interno en el que perdió su apuesta por la secretaría general, más aún cuando encuentra al PSOE "donde tiene que estar". Díaz ha evitado decir que el tiempo le ha dado la razón en su apuesta por un modelo de país que cree le pasó factura en la batalla orgánica. "Me pasó factura el modelo de país en el que creo... Yo creo en España, en la unidad de España, en la Constitución, en el Estado de derecho. Y en la igualdad de todos los ciudadanos vivan donde vivan. Yo milito en la igualdad. Eso sí me pasó factura. En ese momento eso no molaba", ha reflexionado. "Mi partido está donde tiene que estar, y cuando las cosas se hacen bien, aunque sea con el tiempo, yo me alegro", ha apostillado.

Aunque Díaz tiene "criterio propio", cree que su responsabilidad es gobernar Andalucía y es Pedro Sánchez quien "tiene que marcar el rumbo" del partido. No obstante, la presidenta andaluza ha llamado la atención sobre las palabras de Felipe González, quien se reconoce huérfano de proyecto político, de las que "toma nota" y cree que deben provocar una "reflexión" de todos.