El PP se queda solo en su plan para endurecer las penas

La iniciativa del Gobierno de aprobar en el consejo de ministros un proyecto de ley para ampliar la lista de delitos castigados con prisión permanente revisable se ha topado este domingo con el amplio rechazo de la oposición. Tanto desde las filas de la derecha como de la izquierda. El PNV, que afirma que se opondrá a esta propuesta, acusa al Ejecutivo de ponerse "el disfraz de firmeza" ante su inactividad parlamentaria: "El PP usa como excusa la prisión permanente para ocultar sus problemas internos y la situación del país. Son las aguas en las que mejor se mueven. Las de la demagogia y el autoritarismo".

"Creo que no es bueno que el Gobierno vaya a salto de mata. Sería mejor abrir un debate amplio y sereno sobre las mejoras que puede necesitar el código penal español en materia de penas y de acceso a permisos y al tercer grado", ha criticado este domingo José Manuel Villegas, secretario general de Ciudadanos. Hasta ahora, su formación ha apostado por una restricción de los beneficios penitenciarios y se mantiene a la espera de que el Constitucional se pronuncia sobre la prisión permanente revisable. Aunque su eurodiputada Carolina Punset ha defendido este domingo esta pena: "La sociedad tiene derecho a su legítima defensa".

El PDeCAT también se opondrá en el Parlamento al plan del Gobierno. "Estamos totalmente en contra", sentencia el diputado Carles Campuzano. Un rechazo que comparte con el PSOE, que califica la iniciativa del Ejecutivo como "electoralista": "Es un gesto carroñero, soez y de baja catadura moral y ética", ha dicho este domingo Andrés Perelló, secretario de Justicia de la ejecutiva federal socialista, que ha añadido: "Ni se puede legislar en caliente ni se puede aprovechar el dolor de los demás para acciones electorales".

El PSOE recurrió en 2015 la prisión permanente revisable ante el Tribunal Constitucional. Según Ferraz, la batalla electoral que enfrenta a "las dos derechas" de PP y Ciudadanos no es excusa para proponer medidas que "pasan líneas rojas". Perelló cree que el Gobierno comete "un acto de degradación humana y política" y que, según él, es justo lo contrario de lo que se espera de un político: "No puedes ir por ahí diciendo que con esto tu hija no será violada. Claro que yo también firmaría donde hiciera falta. Pero los políticos tenemos la obligación contraria: aunque nos enfrentemos a la incomprensión, debemos hacer pedagogía de la verdad".