El hijo del asesinado Fernando Múgica pide acabar con el “legado de odio” de ETA

Dolor y rabia 22 años después. El abogado Fernando Múgica, uno de los socialistas más influyentes del País Vasco fue asesinado el 6 de febrero de 1966 en pleno centro de San Sebastián de un disparo en la nuca. Hermano de Enrique Múgica, exministro de Justicia y cabeza de lista por Gipúzkoa, el político vasco murió a los 62 años. El crimen fue presenciado por su nuera y por uno de sus hijos, también abogado, que fue encañonado por uno de los dos terroristas para que no impidiera su huida. 22 años después, José Mari Múgica, ha destacado este domingo, junto a su tumba, que se ha logrado la derrota de ETA, pero todavía no su legado de odio y ha apelado a todos los demócratas a seguir unidos en el "combate" para ponerle fin.

En ese acto de homenaje organizado por los socialistas vascos, le han acompañado el ex primer ministro francés Manuel Valls, la secretaria general del PSE-EE, Idoia Mendia, el alcalde de la ciudad, Eneko Goia, o Adolfo Suárez Illana, entre otros, además de su viuda. En el acto de homenaje, Múgica ha agradecido la presencia del alcalde del PNV, Eneko Goia porque es algo que "no siempre ha ocurrido"."Es algo reconfortante para nosotros". También ha agradecido la presencia de Adolfo Suárez Illana y ha indicado que "reivindicamos lo mejor de la historia de España" que fue la Constitución que "nos permitió a todos los españoles ser ciudadanos libres e igual. Una Carta Magna que, según ha dicho hay que seguir defendiendo "frente a sus enemigos".

Múgica, que hace cinco años dijo en ese mismo lugar que Bildu "expresa el mal" que encarna el proyecto que practicó el crimen, ayer criticó algunas de las ideas que quiso imponer la banda terrorista. "No es cierto que todas las ideas sean respetables y quien expresa a través del crimen un proyecto de odio, de destrucción, de exclusión, de arrasamiento del otro, del distinto no tiene derecho a expresar esas ideas legítimamente. Quien mató, quien tiene un proyecto criminal, quien tiene ese legado de ese proyecto no está en pie de defender legítimamente esas ideas", ha añadido.

Por su parte, el ex primer ministro de Francia, Manuel Valls, ha destacado la figura de Fernando Múgica, "un socialista militante que cayó bajo las balas de la banda etarra, socialista, héroe, judío". "Aquí no se repite una ceremonia, se recuerda la memoria antes de todo de un hombre, de un padre, de un marido de un hermano, pero se recuerda la memoria de lo que pasó durante años", ha apuntado. Valls ha asegurado que" el separatismo, el nacionalismo, el populismo, el odio del otro, el racismo, el antisemitismo ganan hoy en Europa" y ha destacado que el gran proyecto de "la democracia española, del rey Juan Carlos, de Adolfo Suárez, de las fuerzas democráticas era que España sea una gran democracia".

Vals participó este sábado en un homenaje y entrega de premios de la Fundación que lleva el nombre del exedil de San Sebastián asesinado por ETA, Gregorio Ordóñez. "Gregorio y Fernando eran adversarios políticos, uno del PP y otro socialista, pero son las mismas caras de lo que hay mejor en España. Reunirse con las familias, unidas, recordando la memoria de lo que es España, la convivencia, la democracia, eso nos sirve para recordar el pasado y España y Francia tendrían que recordar este ejemplo", ha apuntado.