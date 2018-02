Rajoy insta a los independentistas a sustituir a Puigdemont por un candidato que cumpla la ley

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, aplaude tras la Convención Nacional del PP sobre la prisión permanente revisable este sábado en Córdoba. Rafa Alcaide (EFE) / EPV (EFE)

Mariano Rajoy ha instado este domingo a los independentistas catalanes a que sustituyan a Carles Puigdemont por otro candidato a la presidencia de la Generalitat y les ha acusado de haber generado la situación actual de parálisis en esa Comunidad Autónoma. "Yo espero que resuelvan pronto si son capaces de entender la situación que ellos han generado, que se nombre [como candidato] a una persona que vea las cosas de otra manera, y que diga soy un gobernante y por eso voy a cumplir la ley", ha dicho el presidente del Gobierno.

Roger Torrent, el presidente del Parlament, aplazó el martes pasado la sesión de investidura de Puigdemont, expresidente de la Generalitat huido a Bélgica para escapar a la acción de la justicia española. Desde entonces, la política catalana ha entrado en un limbo jurídico. Para dar un nuevo paso, Torrent espera a que el Tribunal Constitucional resuelva su recurso contra las medidas cautelares impuestas para la investidura de Puigdemont, que no podrá ser sujeto de esa votación sin estar presente en el Parlament y sin declarar antes frente al Tribunal Supremo.

Como no se ha producido ese primer pleno de investidura, tampoco ha echado a andar el descuento de dos meses tras el que sería obligatorio convocar elecciones si ningún candidato logra los apoyos necesarios para alcanzar la presidencia. Eso ha prolongado la intervención de la autonomía, ejecutada al amparo del artículo 155 de la Constitución, y ha dejado a Cataluña en una situación sin precedentes. Ni tiene presidente, ni hay un pleno programado para votar un candidato, y el único propuesto está huido en el extranjero para evitar la acción de la justicia española.

"Había algunos que creían que el Gobierno no iba a tomar las decisiones que luego ha tomado. Creo que se confundieron", ha dicho Rajoy durante un mitin en Córdoba. "Si algo importante ha quedado claro en los últimos tiempos en Cataluña es que la Constitución tiene instrumentos para defenderse de aquellos que van contra su esencia, y que hay un Gobierno dispuesto a utilizar esos instrumentos", ha añadido. "Lo que hemos hecho es lo que nos avala", ha proseguido. "Nadie puede decir que no hayamos sido capaces de afrontar una situación como la que vivió España en materia económica. Nadie podrá decir que este partido ha aceptado ningún chantaje en Cataluña, porque no lo hemos aceptado. Lo decimos nosotros y hasta el propio expresidente de la Generalitat de Cataluña".

Ha sido la primera referencia de Rajoy a los mensajes de teléfono en los que el expresident reconoció su derrota. "El plan de Moncloa triunfa", le escribió esta semana Puigdemont al exconsejero Comín. Una declaración a la que ahora se agarra el presidente del Gobierno para pedirle que dé un paso al lado y permita que los independentistas propongan a otro candidato.