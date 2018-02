Política penal a golpe de visceralidad

Los expertos penalistas consideran que la prisión tiene un efecto intimidatorio importante que lleva que las personas eviten cometer un delito aunque se sientan tentados a hacerlo. Sin embargo, lo que persuade más a los potenciales delincuentes, y por tanto sirve para bajar las tasas de criminalidad, no es tanto la duración de una posible pena, como la certeza del castigo, la alta probabilidad de ser descubierto y condenado. “En España, en el 98% de los homicidios se captura al culpable; en México y en Honduras, solo en el 2%. La certeza de la pena por el alto nivel de esclarecimiento de los delitos es lo importante, lo que intimida es saber que si la haces la pagas. La dureza no digo que no tenga importancia, pero no es el dato fundamental”, afirma José Luis Díez Ripollés.

El catedrático malagueño apunta incluso que “una decisión general de rebajar las penas no tendría por qué tener efectos negativos” en las tasas de delincuencia. “Asegurado un nivel mínimo de pena, la gente no deja de delinquir porque la pena ya existente pase a ser más grave, en delitos violentos o de terrorismo puedes amenazar con penas más duras pero los van a cometer igual, no pasaría nada si rebajáramos la pena siempre que fuese proporcional al delito, la disuasión sería probablemente similar”, señala.

Su colega Gonzalo Quintero constata que la pequeña delincuencia sí es sensible al endurecimiento de las penas, como se ha demostrado en delitos como pequeño tráfico de drogas o delitos contra la seguridad vial.