“Pedimos a Torrent que proponga a otro candidato sin cuentas con la justicia”

Íñigo Méndez de Vigo, tras la reunión del Consejo de Ministros. ULY MARTÍN / VÍDEO: QUALITY

El Gobierno entra en una fase de espera, con pocos o ningún movimiento. Ahora corresponde a los partidos soberanistas y a la mesa del Parlamento de Cataluña ponerse de acuerdo en proponer a un candidato a la presidencia de la Generalitat que no tenga problemas con la justicia. Este ha sido el mensaje que el Gobierno de Mariano Rajoy lanza al mundo soberanista catalán habida cuenta de que “la opción Puigdemont no es posible”, ha señalado el ministro portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo.

“Tenemos la impresión de que Carles Puigdemont no va a volver a España”, ha concluido el portavoz del Gobierno como expresión de la opinión generalizada que hay en el Ejecutivo. Los mensajes del expresidente de la Generalitat dirigidos a su exconsejero Toni Comín, difundidos por Tele 5 expresan un abatimiento que el Gobierno se toma en serio aunque eso no quiere decir que Puigdemont vaya a tirar la toalla de inmediato. La propuesta de ERC de hacer una doble investidura, una real y efectiva, con un candidato sin problemas y otra simbólica para Puigdemont, solo es acogida por el Gobierno en su primera parte. Nunca reconocerá a Puigdemont. “Puigdemont está fugado de la justicia y solo vale una investidura presencial y si regresa a España será un juez el que determine su situación”. Cada vez toma más cuerpo la hipótesis de que no volverá y una de las pruebas puede ser que acaba de alquilar una mansión en un barrio, Waterloo, muy acomodado de Bruselas.

No cabe ya ninguna otra opción que no sea una propuesta del presidente del Parlament, Roger Torrent, con un candidato que salga tras una ronda de negociaciones con los partidos políticos. De momento, esta petición se formula a través de los medios de comunicación dado que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, no ha respondido a la carta que Torrent le escribió la semana pasada para hablar de la investidura.

En manos de los letrados del Parlament está también el dictamen jurídico respecto a si han empezado o no a correr los plazos para celebrar unas nuevas elecciones aunque aún no se haya producido ningún pleno de investidura. “Estamos a lo que digan los letrados del Parlamento catalán”, ha zanjado Méndez de Vigo.