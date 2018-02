Puigdemont alquila una residencia familiar en Waterloo de 500 metros cuadrados

El expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont ha alquilado una residencia familiar en la ciudad belga de Waterloo, a 20 kilómetros al sur de Bruselas, tras más de tres meses huido de la Justicia española, según informa este jueves la prensa belga. Se trata de un inmueble de 550 metros cuadrados, seis habitaciones, tres baños, garaje para cuatro coches y una gran terraza. El anuncio de la vivienda todavía es visitable en la web de una inmobiliaria, pero aparece como alquilada. Los propietarios habían tenido dificultades para alquilar la casa, lo que les llevó a rebajar su precio antes de que el expresident la eligiera, dado que como reclamo, en la web aparecía un cartel con la inscripción "nuevo precio".

Fotos por dentro y por fuera de la supuesta casa donde se mudaría Puigdemont en Waterloo. Son del anuncio de la inmobiliaria (ya inactivo) pic.twitter.com/VUUTFMWmop — Álvaro Sánchez (@Alvaro1984) 1 de febrero de 2018

El diario económico L'Echo precisa que el encargado de firmar el contrato de alquiler, de 4.400 euros al mes, habría sido Josep Maria Matamala, amigo y consejero del expresidente catalán. Hasta ahora, según la cadena RTBF, el líder de Junts per Catalunya se alojaba en el Hotel Husa President Park, cerca del centro de Bruselas.

Waterloo, la ciudad donde se encuentra su futura residencia, forma parte de Valonia y no de Flandes, la región del norte donde los secesionistas flamencos dan apoyo incondicional a Puigdemont. Las mismas fuentes que citan L'Echo y otros diarios que publican la información, como Le Soir, señalan que los otros cuatro exconsejeros huidos en Bélgica también podrían mudarse a la misma ciudad.

La noticia se conoce un día después de que saliesen a la luz los mensajes que Puigdemont envió al exconsejero de Sanidad de la Generalitat Toni Comín. En los textos, revelados por El programa de Ana Rosa, el expresidente decía: "Esto se ha terminado. Los nuestros nos han sacrificado (...) El plan de Moncloa triunfa", escribió el expresidente. Puigdemont justificó este miércoles que había vivido un momento de debilidad. "No me arrugaré ni me echaré atrás", agregó.

Puigdemont se trasladó a finales de octubre a Bruselas junto con varios de sus exconsejeros. Desde entonces, con la excepción de una visita a la Universidad de Copenhague, el expresident de la Generalitat no se ha movido de Bélgica.