Mijas, laboratorio de la bisagra naranja

Una de las razones que explican el éxito de Ciudadanos consiste en que no se ha desgastado en el ejercicio del poder. Facilita que los hagan otros partidos, tanto en la política nacional –Rajoy- como en las comunidades autónomas –Madrid, Andalucía…- y los ayuntamientos, pero no se expone demasiado a la gestión directa. Y no lo hace en ninguna capital de provincia.

Hay unas cuantas excepciones del ámbito municipal. Y Mijas (Málaga) es el caso más elocuente por el tamaño y la población, pero también hay alcaldes naranjas en otros 76 ayuntamientos. La comunidad más fértil consiste en la de Castilla y León (52). Le siguen la Comunidad de Valencia (9). Los demás alcaldes se reparten en Andalucía (5), Castilla la Mancha (4), Extremadura (3) y Aragón.

La Comunidad de Madrid también forma parte de mapa (tres alcaldes), pero Ciudadanos fue desalojada de Valdemoro, de forma que su enclave estratégico más representativo es el municipio de Arroyomolinos (28.000 habitantes).