Otegi emplaza a los independentistas catalanes a “estar a la altura” y seguir adelante

Los independentistas de EH Bildu no quieren que el desafío catalán pierda fuelle. El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, cree que los mensajes del expresident Carles Puigdemont en los que lo daba por terminado el procés no han de ser un obstáculo para seguir adelante. En una entrevista en Radio Euskadi ha emplazado a sus impulsores a "estar a la altura" y a pactar una nueva hoja de ruta hacia la soberanía catalana. Los "días de vino y rosas que hoy celebran los unionistas" van a durar poco, ha dicho tras arengar a los defensores de la vía unilateral hacia la independencia: "Yo no daría un paso atrás".

No obstante, ha reconocido que la proclamación de la república catalana tiene algunos problemas que resolver como el hecho de no haber alcanzado más del 50% del apoyo popular, y, que no había un plan para el día después de su proclamación. "Hay un problema añadido", y es que, "en estos procesos, lo fundamental no es solo proclamar la República, sino quién manda al día siguiente en el territorio". Otegi ha asegurado que es "evidente" que el Estado "tiene fuerza suficiente para seguir confrontando en Cataluña".

El tercer obstáculo es que los catalanes no solo no han logrado apoyo internacional, sino que se han encontrado con un muro de rechazo de los Estados miembros. "El problema es que no han obtenido el reconocimiento internacional", aunque en este tipo de procesos, "normalmente ese reconocimiento nunca viene al principio, suele venir normalmente más al final". "Y si la situación se convierte en una especie de declaración simbólica, nadie en la comunidad internacional va a apoyar esa República", ha criticado, poniendo sobre la mesa que la suspensión de la República nada más ser proclamada fue, en su opinión, un error.

Sin embargo, para Otegi el Estado tiene un problema mayor y es que "hay 2,1 millones de catalanes que quieren proclamar la República". "Lo cierto y real es que hay un señor que se llama Puigdemont que tiene 70 parlamentarios dispuestos a nombrarle presidente, y eso no se cambia por unos mensajes en el móvil", ha añadido. Otegi cree que los partidos independentistas tienen que "ponerse de acuerdo y medir qué es lo más conveniente para ellos" y considera que están "en ese debate".

En esa hoja de ruta que Otegi emplaza a los independentistas a sellar de nuevo, deberían proponerse seguir insistiendo, "con inteligencia suficiente", para que el apoyo al independentismo, "en lugar del 47%, sea el 57% y alcance el 60%". "Y una vez que alcance el 60% no estará todo resuelto, pero sí será de una forma contundente un proyecto avalado por una gran mayoría de la sociedad. Pero yo no daría pasos atrás", ha dicho.