Un alcalde del PP llama “mamporrero” al presidente del Senado en una carta llena de insultos

El Senado ha anunciado este miércoles que presentará ante la Fiscalía una denuncia por la carta repleta de insultos que el alcalde Pajares de la Laguna (Salamanca), el popular Juan Antonio Benito de Dios, envió recientemente a la Cámara Alta como respuesta a la petición de que retirase el nombre franquista a una calle de su municipio en aplicación de la Ley de la Memoria Histórica. En dicha misiva, el regidor de este pueblo de poco más de 100 habitantes calificaba de "comunista" al senador de Compromís Carles Mulet que solicitó el cambio; de "mamporrero" al presidente de la institución, Pio García Escudero, por enviarle la petición; y de "indigente mental" a José Luis Rodríguez Zapatero, por promover la Ley de Memoria Histórica.

La airada respuesta del alcalde del PP se produce después de recibir una carta firmada por su correligionario García Escudero en la que este le daba traslado de la petición del senador de Compromís para que retirara cambiara el nombre de General Moscardó a una de las vías del pueblo. La respuesta del regidor son dos folios, a los que ha tenido acceso EL PAÍS, que fueron enviados el pasado 28 de diciembre, aunque no entraron en la Cámara Alta hasta el pasado 8 de enero. En la misma, Benito de Dios carga contra la propia institución por no tener "otra cosa mejor que hacer y se dedica a perder el tiempo", además de considerar que los recursos públicos que son destinados para su funcionamiento son "despilfarrados". Llega a proponer que "se disuelva y nos devuelvan el dinero a los ciudadanos, que lo generamos con gran esfuerzo, que es nuestro, no es vuestro".

A continuación, el alcalde popular carga contra la Ley de Memoria Historia, que tilda de "aberrante", "infame", "abyecta" y "contra el sentido común". Asegura que, en su opinión, su fin "es manipular la historia, enfrentar a la sociedad española y malgastar recursos públicos". "Esa gran mascarada que más bien debería llamarse Ley de Mentira Histórica o Ley de Memoria Histérica o Ley de Resentimiento Histórico", añade antes de cargar contra José Luis Rodríguez Zapatero, al que bautiza como "El Rojo" y lo tilda de "indigente mental que padecimos como presidente del gobierno salido del humo de unas bombas de origen desconocido", en referencia a los atentados yihadistas del 11-M.

El siguiente objetivo de la diatriba del alcalde es su compañero de partido, Pío García Escudero, al que califica de "vocero" y "mamporrero" del senador Mulet. De este, asegura que pertenece "a una pandilla de, salvo excepciones, vagos y maleantes, violentos y antisistema, delincuentes y matones, proterroristas y antidemócratas que van a ir a ir mucho más allá". En la carta, pide al representante de Compromís que le indique lo crímenes que ha cometido el General Moscardó, para a continuación recordarle a "a ese senador comunista" que "sus violentos y liberticidas correligionarios ideológicos" cometieron una "larga lista de crímenes y asesinatos, atentados y agresiones, crueldades y atrocidades, destrucciones e incendios" en los años 30 del siglo pasado que, en su opinión, desembocaron en "una guerra civil en España". También le echa en cara los "más de cien millones de seres humanos asesinados en base a esa maravillosa ideología comunista".

La misiva dirigida a García Escudero concluye con un deseo de "lo mejor" para el presidente del Senado "ya que a mí me ha tocado la peor parte". Como notas a pie de página añade que el coste derivado de cambiar el nombre de la calle será de 155 euros y la frase: "Toda esta banda podemita me da miedo, mucho miedo".

Si no puede leer la carta puedes descargarla en este enlace