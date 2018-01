Díaz en Bruselas: “Fuera de la democracia lo que hay es la selva y la desprotección”

"Fuera de la democracia y del cumplimiento de las leyes lo que hay es la selva y la desprotección de los ciudadanos", ha declarado este miércoles en Bruselas la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, durante su intervención ante el pleno del Comité Europeo de las Regiones en referencia al proceso independentista en Cataluña. La presidenta, que ha sido la única representante de Comunidades Autónomas que se ha pronunciado en su intervención respecto a este tema, ha agradecido además al vicepresidente primero de la Comisión Europea, el holandés Frans Timmermans, que haya defendido su postura.

"Se puede protestar y trabajar para cambiar una ley que no nos gusta, pero lo que no se puede hacer es incumplirla", ha dicho Timmersmans, quien también preside este encuentro, después de que el representante del partido nacionalista flamenco N-VA, Karl Vanlowe, saliera en defensa del referéndum independentista catalán y pidiera la puesta en libertad de los que ha considerado "presos políticos" del proceso. "En el caso de España, la Comisión Europea no tiene ninguna crítica sobre el Estado de derecho, su sistema democrático y la aplicación de derechos humanos", ha dicho el holandés.

En el posterior debate con los miembros del comité Díaz ha defendido la idea de una Europa "más fuerte" con una política de cohesión "ambiciosa" y que tenga en cuenta la "dimensión territorial de esa cohesión" después de adherirse a la Alianza por la cohesión, una iniciativa impulsada por las regiones europeas para defender los fondos de cohesión comunitarios. Una propuesta a la que también se han unido el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y la directora general de Acción Exterior de la Junta de Extremadura, Rosa Balas. "Europa está viviendo dos fenómenos contradictorios, la superpoblación de las grandes ciudades y la despoblación del entorno rural, y los fondos de cohesión son fundamentales para corregirlos", ha declarado García-Page.

"Aunque el Estado es el interlocutor principal con la Unión Europea, la policromía europea lleva a que atienda especialmente a las regiones", ha considerado García-Page sobre esas ayudas, que representan un tercio del presupuesto de la Unión Europea. "Es una medida imprescindible de discriminación positiva para aquellas regiones que lo necesitan", ha añadido el dirigente manchego, que ha valorado que España ha sabido aprovechar "muy bien" esos fondos en el pasado. "Apostar por ellos a partir de 2020 será fundamental", ha dicho. Por su parte, Balas ha calificado la alianza de "importantísima" para su comunidad. "Sobre todo ahora, cuando debate el futuro de los fondos de cohesión, es más importante que comunidades autónomas como las nuestras demuestren su compromiso", ha apuntado Balas.