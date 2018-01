El caso de la activista Maleno, listo para sentencia en Marruecos

Helena Maleno, miembro de la organización de defensa de migrantes Caminando Fronteras, ha declarado este miércoles durante hora y media ante el juez del Tribunal de Apelación de Tánger. En la investigación judicial, basada en un expediente enviado por la policía española, se acusa a Maleno por asociación de malhechores y por favorecer la inmigración irregular. Maleno, que tiene 47 años y ha vivido los últimos 16 en Tánger, ya declaró ante el mismo juez el 10 de enero.

Maleno declaró ese día que la causa había sido ya archivada en la Audiencia Nacional. Su defensa aportó la documentación disponible, pero el juez indicó que no tenía constancia oficial por parte de la Justicia española de que el expediente hubiera sido archivado.

"Ha sido un interrogatorio más duro que la otra vez", ha indicado Maleno al salir de la sala. "He contestado todo lo que he podido a las preguntas que me han planteado. La mayoría de ellas eran sobre Salvamento Marítimo. He contado cómo Salvamento colabora también con la policía. Y he vuelto a expresar mi estupor sobre el hecho de que esté yo ahí, en el tribunal. Se me está interrogando por un expediente que ya está cerrado en España. Pero, a pesar de eso, ese mismo expediente puede ocasionar que se me condene en Marruecos".

Fuentes jurídicas próximas a Maleno han indicado que el juez marroquí no ha planteado ni una sola pregunta que se saliera del atestado que envió la policía española. "Ahora le toca al juez adoptar una resolución. Y no sabemos cuándo puede hacerlo, no hay ningún plazo legal para ello", han señalado las mismas fuentes.

En España la ONG Oxfam Intermón organizó esta semana una campaña de recogida de firmas para solicitar al Gobierno español que "comunique inmediatamente" a las autoridades marroquíes el archivo de la causa contra Maleno. Francesc Mateu, director de la ONG en Cataluña, señaló en conversación telefónica con este diario: "En 36 horas hemos recogido 28.070 personas han enviado su firma. Cada una de esas firmas generan dos correos electrónicos, uno para el Ministerio de Exteriores y otro para el de Interior. Estamos muy contentos por un lado porque conseguir 28.000 firmas en 36 horas es una animalada. Pero por otra parte estamos preocupados porque hoy tendría que haberse desprendido casi automáticamente un archivo de la causa. Todo el mundo sabe que Maleno es inocente, que no tiene nada que ver con los delitos con que se le acusa. Sin embargo, estamos en el punto de partida. Nos cuesta entender por qué el Gobierno no es más diligente".

Maleno siempre ha explicado que ella llama a Salvamento Marítimo en España cuando recibe información de que peligra la vida de migrantes en el Estrecho. Pero ha dejado claro que esos mensajes no los hace con el fin de que los migrantes lleguen a España, sino para evitar que muera más gente en el mar.