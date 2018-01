Foro España en Europa, en directo

EL PAÍS

Sostiene Juan Luis Cebrián que durante décadas "ha habido un abandono de algunos partidos, entre ellos el partido gobernante en Cataluña, y de algunos partidos de España". "Porque lo que estamos viendo ahora es un nacionalismo español", prosigue. "Como en otros países. Me ha sorprendido la propuesta de Macron de hacer un servicio militar francés", añade. "Creo que hay una crisis seria institucional en Europa", dice. "Existe una crisis institucional en España. Lo que me preocupa no es que haya un proyecto nacionalista de Cataluña, lo que me preocupa es que no veo un proyecto para España por parte de los partidos políticos", continúa.