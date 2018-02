Tabarnia llega al Congreso de los diputados

Tabarnia llegó al Congreso para quedarse bajo la forma de una inesperada pregunta a Miquel Roca, uno de los padres de la Constitución. Ocurrió a mediados de enero, en la comisión para la evaluación y la modernización del estado autonómico. "¿Usted cree que en este momento habría que cerrar el modelo en relación con el acceso a la autonomía -mire lo que está ocurriendo, que hay algunos que pretenden iniciar un nuevo proceso- o, por el contrario, delimitar o definir de manera más clara las competencias?", le planteó José Antonio Bermúdez de Castro (PP) al político catalán. Esa pregunta sobre la plataforma que propone unir comarcas de Barcelona y Tarragona para crear una nueva Autonomía reflejó que los partidos ven en Tabarnia algo más que un juego irónico para señalar las contradicciones del independentismo. El proyecto de segregación refleja las tensiones territoriales que el PP quiere solucionar con la propuesta que prepara para actualizar el modelo autonómico.

"Hay que valorar si el modelo autonómico sigue o no abierto", resume una fuente de la dirección parlamentaria del partido de Mariano Rajoy. "Quienes sostengan que sigue abierto pueden dar vida a situaciones como la de Tabarnia", advierte. "Y quienes consideren que no sigue abierto, defenderán que no cabe el derecho de segregación dentro de una Comunidad Autónoma", añade. Y subraya: "Este será uno de los temas en el que hay que buscar acuerdo: si el modelo hay que dejarlo permanentemente abierto, o hay que cerrarlo".

El PP prepara una propuesta para modernizar el modelo territorial sin reformar la Constitución, según fuentes de su dirección nacional. Aunque sus dirigentes recuerdan que Esperanza Aguirre planteó en 2012 la posibilidad de que se introdujera un mecanismo para que las Autonomias devolvieran competencias al Estado, los consejeros de Rajoy no hablan de recentralización. El proyecto está “en fase embrionaria”, según los asistentes a las distintas reuniones que ya se han llevado a cabo, pero busca responder a las siguientes preguntas.

¿Hay que reforzar los sistemas de cooperación entre las Comunidades y el Estado, reformulando la conferencia de presidentes y creando nuevos organismos bilaterales? ¿Hay que desarrollar el principio de lealtad entre estas Administraciones, con las sanciones consecuentes en caso de incumplimiento? ¿Qué margen de mejora concede el título VIII de la Constitución sin reformar la ley de leyes? ¿Se debe reformar el Senado para ampliar sus funciones? ¿Y hay que cerrar el modelo territorial, desarrollando a través de una ley orgánica los artículos 137 y 144 de la Constitución para enumerar las Comunidades y provincias existentes y dejar claro que ya no puede haber más?

Esa referencia explícita a Tabarnia no es exclusiva del PP. Ciudadanos incluso llevó el proyecto que encarna la petición de una nueva Comunidad Autónoma al pleno del Congreso de los diputados.

-Me pregunto si la señora Capella considera dentro de la definición que tendrá de los països catalans a Tabarnia, dijo el diputado Toni Roldán tras una intervención de la nacionalista Ester Capella (ERC).

-¡Eso no existe!, le contestó ella.

Inés Arrimadas, ganadora de las elecciones catalanas del 21-D, ha recalcado que el concepto de Tabarnia sirve para señalar las contradicciones del independentismo, pero que su formación no debe dar la impresión de que apoya una subdivisión de Cataluña. Una muestra más de que algunos partidos observan con una mezcla de diversión (por las ampollas que levanta entre los independentistas) y suspicacia (por sus efectos potenciales) un proyecto que no tiene nada de broma, según sus fundadores. Estos, sin embargo, han cedido la iniciativa a los partidos políticos.

¿Y qué contestó Roca sobre la posibilidad de impedir que aparezcan nuevas Autonomías?

“Yo no creo en cerrar el modelo de nada, ni de esto ni de nada”, respondió el padre de la Constitución sobre la posibilidad de impedir que aparezcan nuevas Comunidades. “Usted y yo lo cerramos, pero no lo cerramos, porque vienen los demás y lo abren. La vida es como la Transición. Todo el mundo habla de la Transición, diciendo que ya se ha terminado. ¡Pero si transitamos siempre!”.