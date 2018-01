Rajoy advierte a Torrent de las consecuencias de desobedecer al Constitucional

"No nos metamos en eso". Mariano Rajoy respondió así la pasada semana a la brecha salarial que hay entre hombres y mujeres: en España las mujeres cobran un 85,1% del sueldo de sus colegas masculinos, según Eurostat. "Los gobernantes debemos ser muy cautos a la hora de saber cuáles son nuestras competencias y cuales no, y desde luego, no hay ninguna que sea igualar salarios. Que el Gobierno empiece a fijar los salarios de las empresas... No me vería yo diciendo lo que tienen que cobrar ustedes, por ejemplo, francamente", añadió. Este martes, el presidente del Gobierno ha rectificado.

"No lo mantengo", ha dicho en TVE-1 sobre aquellas declaraciones. "La mayor diferencia viene del empleo, que unos tengan empleo y otros no. Hoy estamos en la situación de la historia de España donde hay más mujeres trabajando", ha defendido. "Luego está el tema de los salarios. En la Administración son iguales", ha seguido. "La discriminación salarial está prohibida. Hemos hecho esfuerzos en materia de pensiones. Y cualquier esfuerzo que hagamos en esa dirección es necesario, imprescindible. Estamos caminando en la buena dirección, pero nos queda mucho que hacer".