España busca una respuesta común de la UE para rebajar la crisis con Venezuela

El embajador español Jesús Silva Fernández, expulsado de Venezuela el pasado viernes tras ser declarado persona non grata por el régimen de Nicolás Maduro, tenía previsto finalmente tomar un avión anoche y llegar este martes a Madrid, pero para seguir trabajando con sus funciones desde la capital de España en favor de un proceso de diálogo entre todas las partes en ese país caribeño. España aún no se está planteando el recambio de representante en Venezuela, aunque no lo descarta.

El Gobierno español, mientras tanto, está realizando sus gestiones a distintos niveles, con la mayor discreción y con el objetivo de rebajar la tensión y la escalada verbal de las últimas semanas. El ejecutivo de Mariano Rajoy se ha sentido ultrajado por Maduro y se ha visto sorprendido por la reacción que consideran “desproporcionada” de echar del país al embajador español, una medida muy excepcional y drástica que se toma en contadas ocasiones. Pero el Gobierno no quiere agravar el problema y por eso no ve con buenos ojos la propuesta lanzada este fin de semana desde el PP europeo de reclamar, entre otras medidas, una respuesta similar y conjunta de toda la UE y de expulsar de todos los países socios ahora a los respectivos embajadores de Venezuela. Esa actuación podría acometer en un futuro cercano, pero se entiende que ahora daría más argumentos al régimen de Maduro de cara a las elecciones internas que quiere anticipar para este abril.

El Gobierno está en contacto con las otras capitales y socios de la UE para buscar una respuesta común, pero por ahora más política y diplomática. Algunos países ya han anticipado a Madrid que piensan convocar a los embajadores venezolanos en estos próximos días para pedirles explicaciones, porque no comprenden la reacción unilateral de Venezuela contra España cuando fue toda la UE la que adoptó sanciones contra siete altos cargos de ese gobierno por unanimidad. El PP europeo, encabezado por Esteban González Pons, sí ha anunciado que exigirá la comparecencia de la responsable europea de Exteriores, Federica Mogherini, para que exponga su posición. Convocar a un embajador es en el lenguaje diplomático la medida previa a llamarle a consultas, anterior a declararle non grato o a romper finalmente relaciones.