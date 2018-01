Ciudadanos da el portazo definitivo al PP para que forme grupo propio en el Parlament

El portazo definitivo ha llegado. Ciudadanos se ha registrado este lunes, el último día permitido para hacerlo, como grupo con sus 36 diputados electos en el Hemiciclo de Cataluña y, de esta forma, relega al PP al grupo mixto; según informan fuentes del principal partido de la oposición en esta comunidad. Los populares, con cuatro escaños, han pedido insistentemente a la candidatura de Inés Arrimadas la cesión de un parlamentario, pero siempre se han encontrado con la misma respuesta: "No".

Ciudadanos ha rechazado desde un primer momento esta cesión. En diciembre, apenas unos días después de los comicios catalanes y sin que el PP se hubiera dirigido todavía a ellos, varios altos cargos de la dirección la descartaban. Una postura que han mantenido desde entonces. "Nosotros no vamos a cometer ningún fraude. No somos el PP ni el PSOE. No cambiamos cromos ni escaños", ha repetido Albert Rivera, que ha acusado a los populares de querer tener grupo propio para beneficiarse de la "subvención de 800.000 euros" que el Parlament concede a quienes se constituyen así. "Nosotros no hacemos pagar a los españoles, de su dinero, las campañas (electorales) de nadie", ha argumentado el líder de la formación.

Esta negativa disparó la tensión con el PP, que respondió con dureza. El portavoz del partido conservador en el Congreso, Rafael Hernando, calificó a Rivera de "mezquino": "Está bien que Rivera, tras el fallo del Constitucional, reclame unidad de los constitucionalistas. El problema es que él hace justo lo contrario. Criticó al Gobierno por presentar el recurso y va a dejar sin grupo al PP el Parlament. Es lo que tiene vivir del oportunismo". En esa línea se pronunció también Fernando Martínez-Maillo, coordinador general de los populares: "El egoísmo les hace anteponer sus intereses a los de todos los catalanes".

El líder del PP en Cataluña, Xavier García Albiol, también insistió en que Ciudadanos provocaba con su negativa "que los independentismos tengan mayoría absoluta en todas las comisiones". "Es exactamente al revés. Con el diputado que el PP pide que le regale Ciudadanos, los independentistas tendrían mayoría absoluta siempre en todas las comisiones. Si el PP tiene un grupo propio, la CUP se quedará todo el grupo mixto en todas las comisiones y usarán el rodillo separatista junto a JxCat y ERC. Si el PP y la CUP comparten el grupo mixto, la CUP dejará de estar en la mitad de las comisiones", respondió entonces el partido liderado por Rivera, que emitió una nota de prensa donde acusaba a los populares de querer "estafar" a los ciudadanos: "Pasteleando por subvenciones, como han hecho toda la vida con los nacionalistas. Eso es vieja política".