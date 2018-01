Feijóo, sobre la continuidad de Rajoy: “Sigue, va agotar la legislatura y en 2020 responderá a la pregunta”

El día que Mariano Rajoy abandone la política, convocará una rueda de prensa, tomará la palabra, y dirá: "Ya me he ido". Así se lo ha transmitido el presidente del Gobierno a Alberto Núñez Feijóo, el presidente de Galicia, que rechaza postularse abiertamente como sucesor del líder del PP, que pierde posiciones en las encuestas frente al avance de Ciudadanos. "El presidente sigue, va a agotar la legislatura y en 2020 responderá a la pregunta, aunque a fecha de hoy ya ha anticipado su respuesta", ha dicho Feijóo en referencia a la decisión de Rajoy de volver a presentarse "a fecha de hoy". "Con un presidente que está cumpliendo sus funciones, y al que le quedan casi tres años de legislatura, empezar a hablar de lo que ocurra a partir de 2020 es una pérdida de tiempo y un planteamiento poco serio", ha añadido durante un desayuno informativo organizado por Europa Press.

Feijóo es el único presidente autonómico del PP que goza de mayoría absoluta. Sus opiniones son escuchadas en la sede nacional de Génova. Y su predicamento ha quedado reflejado en la notable lista de asistentes de su partido. A su conferencia han acudido la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría; la presidenta del Congreso, Ana Pastor; su homólogo del Senado, Pío García Escudero; ministros como Rafael Catalá, Fátima Báñez o Dolors Montserrat; presidentes regionales como Cristina Cifuentes; y la mayoría de los vicesecretarios del PP.

Todos han acudido a escuchar cómo plantea su futuro el presidente de los gallegos. Los condicionantes son conocidos. Rajoy tiene la voluntad de ser el candidato del PP a la presidencia, aunque vincula esa decisión a la evolución de la situación política y económica. Eso ha provocado inquietud entre los líderes del partido, puesto que interpretan que su líder ha abierto la puerta por primera vez a no presentarse a las elecciones generales. Ninguno ha sido más explícito a la hora de reflejar los interrogantes abiertos que el propio Feijóo: "En política, dos años antes de unas elecciones, ver quién se tiene que presentar no me parece adecuado", llegó a decir hace dos semanas.

Este lunes, sin embargo, el político gallego ha cerrado filas. Aunque en ningún momento ha descartado optar a liderar el PP cuando Rajoy dé un paso al lado, ha preferido poner el acento en asuntos de su estricta competencia: por ejemplo, en la financiación autonómica, que lleva pendiente de renovarse desde 2014.

"Vivimos un tiempo que requiere de políticos capaces de aparcar las siglas, de anteponer las necesidades colectivas a todo, incluido a ellos mismos", ha dicho el presidente de Galicia. "El asunto catalán, la financiación autonómica, el futuro de las pensiones… ¿alguien cree que se puede hablar de esto desde la política de instintos?", se ha preguntado. "Frente a la radicalidad de un extremo y otro, hay un punto intermedio que suele ser el de encuentro. Defiendo buscarlo", ha argumentado. Y ha pedido, en una referencia a Albert Rivera, el líder de Ciudadanos. "Fíense más de los políticos que les contestan algo parecido al depende que de los que dan respuestas categóricas y sabelotodo".