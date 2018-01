Una ‘resurrección’ y muchos interrogantes

Antonia Martínez, directora del Instituto de Medicina Legal (IML) de Asturias, no había lidiado con un caso similar en 26 años de profesión forense. El presidente del Servicio Español de Sanidad Penitenciaria, José Quiñonero, tampoco tiene constancia de un suceso como este en sus 30 años de oficio. Por su excepcionalidad, la resurreción de Gonzalo Montopresenta aspectos poco claros. Su familia dice que se despertó dentro de "una bolsa negra". También denuncian que llegó a estar en una cámara frigorífica del IML y que ya lo habían subido a la mesa de autopsias cuando despertó. También afirman que en el hospital vieron el cuerpo de Gonzalo marcado con rotulador para las incisiones forénsicas. Martínez dice que nada de esto es cierto pese a que muchos medios de comunicación lo dieron por bueno. Montoya no recobró la conciencia en el IML sino en el HUCA; nunca pasó de la rampa de llegada porque los operarios del furgón funerario durante el traslado, en un momento en el que apagaron la radio, oyeron que Montoya todavía respiraba; en el IML, la oficial de autopsia confirmó que estaba vivo y en cinco minutos llegaron los servicios de urgencia que lo llevaron al hospital. A Montoya no se le marcó el cuerpo porque no es la práctica habitual en los institutos forenses, según Martínez. Y el sudario no era negro sino blanco, según el modelo estándar que mostraron los técnicos del IML a EL PAÍS. Tarancón admite que su marido solo se acuerda de estar dentro de una bolsa.