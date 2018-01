Rivera apuesta por un plan de denuncias anónimas contra la brecha salarial

Albert Rivera ha asegurado este viernes que apuesta por impulsar un sistema de denuncias anónimas para luchar contra la brecha salarial entre hombres y mujeres, similar al implantado por Angela Merkel, que obliga a las grandes empresas a informar a sus empleadas de cuánto ganan sus compañeros varones por realizar el mismo trabajo. "Me parece razonable lo que ha hecho Alemania: dotar de mecanismos a las trabajadoras para poder denunciar", ha dicho el líder de Ciudadanos.

El presidente de la cuarta fuerza política del país ha pronunciado estas palabras después de que Mariano Rajoy considerase el pasado miércoles que el Gobierno carece de competencias para legislar sobre la desigualdad salarial entre hombres y mujeres. "No nos metamos en eso", dijo el jefe del Ejecutivo, antes de añadir: "Los gobernantes debemos ser muy cautos a la hora de saber cuáles son nuestras competencias y cuales no, y desde luego, no hay ninguna que sea igualar salarios. Que el Gobierno empiece a fijar los salarios de las empresas... No me vería yo diciendo lo que tienen que cobrar ustedes, por ejemplo, francamente".

"No comparto lo que dijo Rajoy. Comparto lo que dice nuestra Constitución y el sentido común y mayoritario de los españoles: no puede haber discriminación por razón de sexo en el ámbito laboral", ha afirmado este viernes el dirigente de un partido que apuesta también por combatir esta brecha con medidas de conciliación y con sanciones a las empresas que no garanticen la igualdad salarial. De hecho, actualmente está confeccionando una propuesta de ley en esa línea para llevar al Congreso.

Pero, en ese punto, Ciudadanos marca una diferencia respecto a Alemania, donde la nueva norma considera que las mujeres podrán conocer la retribución de sus compañeros varones —no el sueldo concreto de un empleado, sino el salario medio de al menos seis trabajadores del sexo opuesto que realicen tareas similares—, pero donde no se contemplan multas. Eso sí, el empresario podrá ser demandado si existe discriminación.

'Encierro' en Toledo

Rivera ha comparecido este viernes en Toledo, donde ha reunido durante dos días a su ejecutiva para redefinir su estrategia de 2018. Y la cúpula ha salido del encierro de 48 horas con una prioridad: intensificar sus mensajes sobre la "necesaria" de reformar el sistema electoral. "Nos marcamos como objetivo ir a votar a las próximas generales con una nueva ley donde los votos valgan igual y donde haya listas abiertas", ha sentenciado Rivera, que recoge así la línea que ya avanzaba un documento interno elaborado tras la victoria del 21-D.

El equipo de campaña —donde se encontraba el secretario general, José Manuel Villegas, y el secretario de Comunicación, Fernando de Páramo— apuntaba que en los próximos meses se debía incidir en la idea de que se debe aprobar una nueva ley "en la que el voto de todos los catalanes valga lo mismo piensen lo que piensen". "No tiene sentido que volvamos a votar otra vez con esta ley injusta. Los españoles son iguales ante la ley y, por tanto, su voto debe valor igual", ha subrayado este viernes Rivera, que ha usado precisamente los resultados electorales de Cataluña como argumento. "Inés Arrimadas podría ser hoy la presidenta de la Generalitat si hubiera una ley electoral justa y Ciudadanos podría gobernar con los constitucionalistas", ha dicho, antes de culpar a PP y PSOE de no haber impulsado una reforma de la normativa en las últimas décadas. "Están dando la espalda a millones de españoles", ha apostillado.

El partido ya incluyó en el pacto de investidura con Rajoy un punto para impulsar un cambio "del régimen electoral que aborde la mejora de la proporcionalidad, la elección directa de los alcalde, el desbloqueo de las listas y la mejora de los procedimientos del ejercicio del derecho al voto de los ciudadanos residentes en el extranjero". Esa iniciativa pasará ahora a un primer plano de su discurso. No solo a nivel nacional, sino también en las diferentes comunidades. "Esas mismas reformas electorales las vamos a batallar en el ámbito regional", reconoció Rivera, a falta de menos de un año y medio para los comicios locales y autonómicos.