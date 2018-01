Ferraz descarta que el PSOE concurra en una plataforma al Ayuntamiento de Madrid: “Iremos con nuestras siglas”

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, junto a la vicesecretaria del partido, Adriana Lastra (izquierda), y la secretaria de Igualdad, Carmen Calvo. Rodrigo Jimenez (efe) | vídeo: efe

La dirección nacional del PSOE ha desautorizado la propuesta del líder del PSOE en la Comunidad de Madrid, José Manuel Franco, partidario de que el partido se presente a las elecciones municipales en Madrid en una plataforma en la que participen personas vinculadas a Podemos e Izquierda Unida y otros colectivos de izquierdas que compartan el proyecto socialista, como informa hoy EL PAÍS. "Iremos con nuestras siglas, otra cosa diferente es que intentemos contar con personalidades y eso es justo lo que decía mi compañero José Manuel Franco", ha zanjado este viernes la número cuatro de la ejecutiva, Carmen Calvo, en comparecencia en la sede del partido en Ferraz.

La dirección nacional ha querido despejar cualquier duda sobre la idea de que el PSOE pueda diluirse en candidaturas amplias, como plantea el líder madrileño, y a cambio lo ha reconducido a que el partido pueda integrar en su lista al Ayuntamiento de Madrid a personalidades no socialistas. "Nos vamos a presentar con nuestras siglas, cuando toque, en todo el territorio. Lo que quiere decir [José Manuel Franco, secretario general del PSOE- M] es que queremos a la izquierda con la mayor unión posible, eso significa que podamos contar con alguna personalidad. No ha querido decir otra cosa ni estamos pensando en otra cosa", ha afirmado Calvo.

No obstante, el líder madrileño habla de un "plataforma de izquierdas", y deja abierto que el nombre de esta no lleve las siglas del PSOE. "Si se dan las condiciones para la constitución de una plataforma de izquierdas, el PSM, siempre que no se diluya su identidad, lo vería con buenos ojos", afirmó Franco en declaraciones a EL PAÍS.

Se trataría de "una candidatura donde estarían socialistas, personas vinculadas a Podemos, a Izquierda Unida, a movimientos sociales y sindicales e independientes de izquierdas en consonancia con el proyecto socialista para la ciudad de Madrid", explicó Franco. Esto es, no de una coalición entre partidos, sino de personas que se integrarían a título individual —sin tener que renunciar a su militancia— en esta candidatura amplia cuyo nombre no tendría por qué llevar las siglas del PSOE.

La idea de Franco, que había compartido con el líder del PSOE, Pedro Sánchez, no ha caído bien en la dirección federal, que no quiere ofrecer dudas sobre la posible pérdida de sus siglas en alguna papeleta electoral. Se considera, trasladan fuentes de la dirección en privado, una metedura de pata, tanto por el momento como por el contenido de la propuesta.

La propuesta no resulta creíble para Podemos, que la atribuye, entre otros factores, a las dificultades que Ferraz está encontrando para presentar una candidatura con capacidad para competir con Carmena si finalmente se decide a presentarse a un segundo mandato.