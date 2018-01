PSOE y Ciudadanos respaldan al Gobierno en la ofensiva contra Puigdemont

Ciudadanos y PSOE han mostrado este viernes su respaldo al Gobierno en la ofensiva contra la candidatura de Carles Puigdemont, pese al revés del Consejo de Estado del jueves. Los socialistas han afirmado que tienen una posición política "firmísima": "Un prófugo de la justicia no puede ser presidente de la Generalitat". Por este propósito, expresado con nitidez por Carmen Calvo, número cuatro del PSOE, en una comparecencia este viernes en Madrid, Ferraz mantiene el apoyo al Gobierno a pesar del varapalo del órgano consultivo, al que resta valor. En una línea similar, aunque con matices, se ha manifestado Albert Rivera: "Seguiremos siendo leales".

"El informe del Consejo de Estado no le quita la razón al Gobierno, pone en duda el procedimiento concreto y los tiempos. Nosotros vamos a lo importante, que no es de recibo la situación de este prófugo de la justicia", ha defendido la secretaria de Igualdad socialista. "Apoyamos al Gobierno en la decisión de que Puigdemont no se siga comportando de la manera que lo hace como prófugo de la justicia", ha incidido Calvo. "Frente a los esperpentos vamos a dar pábulo a lo que importa. Los socialistas somos leales a la Constitución", ha remachado.

El presidente de Ciudadanos ha afirmado también este viernes que mantiene el apoyo al Gobierno para que siga adelante con el recurso ante el Tribunal Constitucional. Pero el socio de investidura de Mariano Rajoy no ha escondido su malestar después de que el jefe del Ejecutivo no le informara de la iniciativa y sí se lo comunicase a Pedro Sánchez, secretario general del PSOE. "Algunos piensan más en su partido que en España", le ha censurado.

"Si el Gobierno decide seguir adelante [con el recurso], nosotros le apoyamos", ha continuado Rivera, antes de reprocharle que no consensuara con Ciudadanos la medida. Además, ha responsabilizado a la vicepresidenta de los reproches del Consejo de Estado. "Son ellos los que han decidido ir [a dicho órgano] y son ellos los que se han llevado el revés. Si se equivocan deben dar explicaciones", ha insistido el líder del partido, que ha añadido: "Este revés se lo han llevado el PP solo. Habrá que preguntar a Soraya Sáenz de Santamaría cómo ha presentado el escrito y cómo lo ha argumentado".

Ciudadanos defendió, antes de la resolución del Consejo, la presentación del recurso. Y el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, anunció su apoyo el pasado miércoles en Sevilla.

La cúpula de Ciudadanos, de retiro en Toledo

El líder de Ciudadanos ha pronunciado estas palabras en Toledo, donde ha reunido a su ejecutiva para debatir la estrategia del partido para 2018. Durante dos días, la cúpula de Ciudadanos debate las prioridades para este año, con la vista puesta en las próximas citas electorales. "Nos estamos preparando para Gobernar en España", ha recalcado Rivera, cuando falta menos de un año y medio para los comicios locales y autonómicos.

El partido, que reivindica sus orígenes como "movimiento civil", trata de hacer equilibrios en sus relaciones con el PP y el Ejecutivo. Quiere mantener las distancias para reivindicarse como alternativa de Gobierno, pero también trata de mostrarse como el garante de la "estabilidad". "Esperemos que los populares cumplan su palabra y podamos ver una bajada de impuestos", ha destacado Rivera sobre el preacuerdo sellado para apoyar los presupuestos generales de 2018. Aunque ha matizado. "Pero todas las propuestas están condicionadas por la corrupción del PP", en referencia a la senadora Pilar Barreiro, que mantiene el cargo pese a su imputación en el caso Púnica. Una decisión que, según Ciudadanos, bloquea la aprobación de las cuentas.



"Hemos sabido que el PP extorsionaba a los empresarios. Se han financiado a través del delito y Rajoy decía que no sabía nada", ha remachado Rivera, que se ha marcado como una de las prioridades para esta legislatura la reforma de la ley electoral.