Podemos no considera creíble la propuesta de los socialistas

Podemos no otorga ninguna viabilidad a la plataforma en la que el PSOE sumaría fuerzas en las elecciones municipales de 2019 con Ahora Madrid, la coalición que lidera la alcaldesa Manuela Carmena. El partido de Pablo Iglesias no considera creíble la propuesta de los socialistas y la atribuye, entre otros factores, a las dificultades que Ferraz está encontrando para presentar una candidatura con capacidad para competir con Carmena si finalmente se decide a presentarse a un segundo mandato. Los problemas del PSOE no se escapan a la dirección estatal del PP, que prevé una campaña en la capital polarizada entre ellos y la candidatura dominada por Podemos.

La mala relación que, en líneas generales, mantiene el grupo municipal socialista con el Ejecutivo de Carmena según se puede apreciar en los plenos tampoco contribuye a que la iniciativa se tome en serio. Un gesto de que la propuesta no se quedaría en un globo sonda, señalan responsables del equipo municipal, sería el apoyo del PSOE para aprobar los Presupuestos de este ejercicio.

Responsables de Ahora Madrid recalcaron ayer que no habían recibido formalmente ninguna propuesta del PSOE para concurrir en una plataforma que aglutine a la izquierda. En la misma línea se pronunciaron en Podemos.

Izquierda Unida declinó valorar el planteamiento del secretario general de la federación socialista madrileña, José Manuel Franco. La dirección federal de Alberto Garzón animó al PSOE a pedir una reunión para plantearlo en condiciones.

El escepticismo con que fue recibida la propuesta se fundamenta también en las dudas en Podemos e IU de que el PSOE aceptase perder protagonismo en una plataforma electoral en la que, aun manteniendo su identidad, el papel al que está acostumbrado como partido principal de la izquierda se diluiría.