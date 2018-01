El Gobierno recurrirá la candidatura de Puigdemont pese al informe en contra del Consejo de Estado

El Gobierno recurrirá ante el Tribunal Constitucional la candidatura de Carles Puigdemont a presidir la Generalitat, pese al informe negativo del Consejo de Estado. El Ejecutivo, como es preceptivo, pidió que este órgano se pronunciara sobre la decisión de impugnar la propuesta de la Mesa del Parlament para que Puigdemont sea candidato a ser investido presidente del Gobierno catalán. El Consejo de Estado respondió que no hay base legal para hacerlo. Aunque el informe no es vinculante, este pronunciamiento supone un duro varapalo para el Gobierno.

El Consejo de Estado se ha pronunciado en contra de la impugnación de la candidatura de Puigdemont, aunque sí comparte con el Gobierno y con los letrados del Parlamento de Cataluña que el voto debe ser presencial y no telemático ni a través de otras personas.

El Gobierno no podía imaginar que esta iba a ser la respuesta del Consejo de Estado, aunque fuentes de ese órgano han señalado a EL PAÍS que no han tenido muchas dudas de que no había soporte “jurídico ni constitucional” para impugnar esa candidatura.

El Ejecutivo argumenta que el candidato Puigdemont no tiene “libertad de deambular” por España, ya que sobre él pesa una orden de detención que tendrá que ejecutarse en cuanto llegue a territorio español. Como prueba, además, señala que el presidente del Parlament, Roger Torrent, tuvo que entrevistarse con el candidato en Bruselas, y no donde se reúne con el resto de los parlamentarios electos y donde han sido convocados los parlamentarios. Es decir, en Barcelona, y en el Parlament de Cataluña. Por ello, ha decidido seguir adelante con su decisión de impugnar ante el Tribunal Constitucional, con el riesgo de que este lo rechace.

Entretanto, el presidente del Parlamento de Cataluña, Roger Torrent, mantiene el pulso con el Gobierno central, ya que su respuesta al anuncio del Ejecutivo de impugnar la candidatura de Puigdemont ha sido convocar el próximo día 30 el pleno para debatir y votar la investidura del expresidente de la Generalitat.