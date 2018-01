Oposición y colectivos cargan contra la elección “lamentable” de Elósegui

La oposición y los colectivos LGTB cargaron este jueves con dureza contra la designación de María Elósegui como la jueza española en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, después de que eldiario.es publicase una batería de extractos de sus libros y artículos donde se vincula la homosexualidad con distintas patologías y defiende que los transexuales deben someterse a terapias "psicológicas y psiquiátricas". "Su postura es reaccionara y está alejada de la realidad social", ha recalcado el Observatorio Español contra la LGBTfobia, que ha declarado su "estupefacción y rechazo" ante la designación de una persona con "antecedentes tan deplorables".

"Su elección es muy preocupante", ha continuado Jesús Generelo, presidente de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales, que exigirá al Gobierno de Rajoy que explique por qué propuso al Consejo de Europa a una persona que "ha hecho manifestaciones estigmatizantes y tan fuera de todo apoyo ciéntifico" sobre el colectivo LGTB.

En las filas de la oposición tampoco se reservaron las críticas. "Una jueza homófoba no puede representar a España en ninguna institución", ha repetido el PSOE. "Estamos hablando de una persona que tiene una impresión contraria a los derechos civiles, como el derecho a la libertad sexual y el derecho al aborto. Es bochornoso", ha apostillado Alberto Garzón (Unidos Podemos), que avanzó que "explorarán todas las posibilidades para corregir” esta designación. “Ella no es un reflejo de lo que es España. No es justo con la ciudadanía que ella sea su representante tenga esas declaraciones", ha añadido el líder de Izquierda Unida.

En esa línea también se ha pronunciado Ciudadanos, que también ha calificado de "lamentables" las palabras de María Elósegui. El portavoz en el Congreso de la formación, Juan Carlos Girauta, fue incluso más allá: "Me parece increíble que alguien piense eso. Pero si lo piensa, es muy peligroso, porque ahora va a tener sesgos en el tribunal".