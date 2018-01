Andrea Janeiro requiere a una chirigota del Carnaval de Cádiz que retire las burlas sobre ella

FOTO: Un momento de la actuación de la chirigota 'Una corrida en tu cara’. / VÍDEO: Chirigota 'Una corrida en tu cara'. AYTO. DE CÁDIZ / ONDA CÁDIZ

Caracterizados de diestros famosos, con toro incluido, y con un nombre dispuesto al doble sentido, en la chirigota Una corrida en tu cara ya imaginaban que su actuación en el Concurso del Carnaval de Cádiz no iba a pasar desapercibida. Ha sido la letra dedicada a Andrea Janeiro, hija del torero Jesulín de Ubrique y de Belén Esteban, la que ha despertado la polémica. La agrupación ha recibido un requerimiento legal de la joven en la que insta a la chirigota a que se retracten de las bromas por su físico. Los abogados de Janeiro han solicitado al grupo que abandone el concurso que se celebra en estos días en el Gran Teatro Falla de Cádiz.

Aunque la chirigota reconoce que ha recibido el escrito este lunes 22 de enero, los hechos se remontan al pasado día 9. Esa noche, el grupo originario de Sevilla defendió su repertorio en la fase de Preliminares del Concurso Oficial de Agrupaciones del Carnaval de Cádiz (COAC). Entre las letras cantadas había un cuplé en el que satirizaban sobre el aspecto físico de Janeiro después de que esta haya alcanzado la mayoría de edad y ya no sea necesario proteger su rostro en los medios de comunicación.

“La niña de Jesulín y de Belén Esteban, tiene toda la cara como una papa nueva. Ya no está pixelada y la niña es horrenda, si yo fuera su padre la dejo borrosa hasta los treinta”, cantaba la agrupación, justo después de bromear con los acordes de Toda, la canción con la que el torero probó suerte en la música. La chirigota remató la broma con unas estrofas más: “Y dice Belén Esteban que ella es muy responsable y muy buena, que la ayuda mucho en casa, que está todo el día haciendo faenas, que es muy buena muchacha, y muy limpia la chiquilla, habrá que verla doblando sábanas sin barbilla”.

El requerimiento legal enviado ahora insta a la chirigota a retractarse de este cuplé, eliminar todo el contenido de la actuación en internet y redes sociales y abandonar el concurso, tal y como avanzó este miércoles el medio local La Voz de Cádiz. Los abogados de la joven dan un plazo para cumplir esta solicitud y, en caso contrario, tomar las medidas oportunas, aunque no llegan a especificar cuáles, según reconocen desde la agrupación. “Estamos en manos de abogados porque todo esto nos ha venido grande”, ha reconocido David Ostos, componente y portavoz de la chirigota. Los abogados de Janeiro, el despacho Garrido Abogados, han confirmado el envío del requerimiento, pero han declinado hacer declaraciones ya que no están autorizados por su clienta

La agrupación sevillana tiene previsto reunirse este jueves con un despacho de abogados que les informe sobre “qué trascendencia puede tener este requerimiento y cuáles pueden ser los pasos a seguir”. Sin embargo, en el grupo tienen claro que no contemplan abandonar el concurso, en caso de que el próximo 27 de enero consigan pasar a la fase de Cuartos de Final. Igualmente, remarcan que no les corresponde la retirada de todo rastro digital de su actuación, ya que el COAC es organizado por el Patronato del Carnaval —dependiente del Ayuntamiento de Cádiz— y los derechos de la retransmisión en Preliminares son la televisión municipal Onda Cádiz. Por su parte, el Consistorio aclara que aún no han recibido notificación alguna por parte de los representantes de Janeiro.

Mientras que el conflicto legal se aclara, Ostos cree que la polémica viene por la incomprensión de la propia dinámica del Carnaval de Cádiz. “Es una broma, todo el repertorio es ironía y parodia sin ánimo de hacer daño”, explica el portavoz de la chirigota. La letra de Una corrida en tu cara despertó polémica en las redes sociales, en días posteriores a su actuación, tanto por la letra a Janeiro como por ir caracterizados de toreros. Mientras que el segundo debate pronto se aplacó, el relativo a la joven siguió creciendo. El presentador Jorge Javier Vázquez avivó la controversia en Twitter con un artículo publicado en la revista Lecturas en el que afirmaba que “han hecho una chirigota muy asquerosa a Andrea Janeiro en Cádiz”.

La burla de la chirigota sobre el escenario del Falla llegó justo cinco días después de que Garrido Abogados emitiese un comunicado de la propia Andrea Janeiro en el que pedía a los medios su voluntad de preservar su intimidad y vivir en el “estricto anonimato”. “He sido, y soy, coherente y consecuente con mi voluntad de permanecer ajena a los focos, y trato de preservar mi intimidad en la medida de lo posible pese a mis específicas circunstancias familiares”, afirmó la joven en dicha nota.

No es la primera vez que el Carnaval de Cádiz acaba judicializado por sus comentarios satíricos. En 2005, el juez de menores de Granada, Emilio Calatayud, pidió respeto al honor de los menores en las letras de las agrupaciones, después de que una comparsa se mofase del hijo de una pareja de famosos de la prensa del corazón. Sindicatos de la Policía Local de Cádiz se querellaron, en enero de 2010, contra la chirigota Los famosos al considerar vulnerado su honor, aunque no llegó a prosperar. Ahora resta por saber si este requerimiento de Janeiro se cristaliza en una acción judicial más contundente o queda solo en un aviso, ante futuros intentos de bromear con la joven.