Picardo, sobre España: “El que cree tener la sartén por el mango corre el riesgo de quemarse con el aceite”

El ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo, ha ironizado esta mañana sobre el optimismo del Gobierno español en la disputa política y diplomática que mantienen ambos Ejecutivos ante la salida del Reino Unido de la UE. "El que cree tener la sartén por el mango corre el riesgo de quemarse con el aceite. No creo que en el Consejo de Europa lo vean así y hablar de veto [por parte de España] es negativo. Ni veto, ni sartén ni mango", ha afirmado sobre la primera batalla que España considera ganada en la negociaciones del Brexit respecto a la histórica reivindicación del Peñón de Gibraltar.

El negociador europeo, Michel Barnier, remarcó el pasado 20 de diciembre ese mandato que concede capacidad de veto al Gobierno de Rajoy sobre cualquier aspecto de la negociación, tanto para el periodo transitorio como para la salida definitiva de Reino Unido de la UE.

Picardo se ha reunido en Sevilla con la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, para tratar medidas que pueden paliar el peligro de un Brexit duro que afectaría a toda la economía de la zona, en ambos lados de la verja. Ante una pregunta sobre la hipótesis de una cosoberanía entre Reino Unido y España, Picardo ha sido tajante: "Si queremos contar chistes nos lo contamos. Gibraltar nunca va a discutir su soberanía más que con Reino Unido. Nadie me ha hablado de soberanía hoy, somos plenamente competentes sobre soberanía, no saquen los pies del plato", ha dicho a los periodistas en la capital andaluza.

Gibraltar desea a toda costa un Brexit blando que no afecte a su economía, mientras que España busca combinar su reivindicación histórica de la soberanía sobre la Roca con la salvaguarda de los intereses que afectan a los 8.167 trabajadores españoles que cada día cruzan el paso fronterizo desde La Línea de la Concepción. Para tratar este riesgo, Picardo y Díaz han tratado una colaboración entre la Junta andaluza y el Gobierno gibraltareño en materias como sanidad, pesca, cultura, turismo y deporte, que desde hoy se tratarán en reuniones bilaterales con frecuente periodicidad a través de "un plan estratégico", según ha precisado el vicepresidente andaluz, Manuel Jiménez Barrios.

"No es algo conveniente para los ciudadanos españoles que vienen a trabajar a Gibraltar todos los días, si fuera verdad lo que dice Barnier sobre un Brexit duro. Yo trabajo en la dirección contraria", ha afirmado Picardo, que ha destacado el recibimiento "exquisito" de Díaz.

Sobre la posibilidad lanzada en Reino Unido de una segunda consulta del Brexit, Picardo está en desacuerdo, a pesar de que el 84% de los gibraltareños votó en contra de la ruptura: "No es legítimo volver a hacer la misma pregunta de nuevo, pero sí sería legítimo que una vez que haya un nuevo acuerdo para la relación futura entre Reino Unido y UE, preguntar si prefieren ese nuevo acuerdo o mantener el actual acuerdo, en vez de hacer la misma pregunta para obtener el resultado que queremos, que no me parece legítimo".

Jiménez Barrios ha aclarado que la Junta persigue mantener el flujo de trabajadores transfronterizos con las mismas condiciones actuales: “Se abren motivos de esperanza y la preocupación principal de la Junta es paliar el efecto del Brexit. La sanidad es crucial para que nuestros trabajadores mantengan las plenas garantías de la Seguridad Social y que las instalaciones sanitarias del Campo de Gibraltar puedan ser utilizadas adecuadamente. El Brexit no pueden pagarlo los trabajadores de la comarca”. "Volver a todas esas colas que conocimos no es posible", ha añadido en referencia a los problemas causados por el cierre de la verja y las restricciones que en la última década han afectado a estos trabajadores del Campo de Gibraltar.

Andalucía es el único territorio de la Europa continental con una frontera con un territorio bajo soberanía británica, por lo que ha solicitado contar con un tratamiento singular para que su economía no se vea negativamente afectado por la salida de Reino Unido de la UE. "Es necesario que la Unión Europea comprenda la singularidad de la comarca del Campo de Gibraltar y se implique para paliar las consecuencias del Brexit", ha añadido el vicepresidente andaluz.