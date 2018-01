Rivera, a Rajoy: “La gente seria tiene palabra”

La distancia entre PP y Ciudadanos se agranda. Con la formación de Albert Rivera disparada en las encuestas tras los resultados del 21-D y los populares lanzados a la batalla, el presidente de la cuarta fuerza del país ha aprovechado este miércoles para volver a marcar distancias con el partido al que facilitó su llegada a La Moncloa. El dirigente de Ciudadanos, que considera actualmente bloqueados los Presupuestos Generales de 2018, ha interpelado directamente a Mariano Rajoy durante un desayuno informativo: "Cumpla con el acuerdo que firmó. La gente seria tiene palabra".

En una sala abarrotada, con más de 600 asistentes, Rivera ha culpado a los populares de que, en estos momentos, no puedan salir adelante las cuentas mientras la senadora Pilar Barreiro, imputada por el caso Púnica, se mantenga en su cargo. "[La dimisión de Barreiro] no es una exigencia de Ciudadanos, es un compromiso de Rajoy que está incumpliendo". Unas palabras que ha pronunciado antes de cargar también contra los socialistas, a los que ha pedido que se abstenga en este punto: "¿Por qué tenemos que depender de los nacionalistas del PNV? Le pido a Sánchez que deje de podemizarse y pase a sentarse a la mesa a negociar los presupuestos".

Pero estos no han sido los únicos ataques del líder de la formación contra el PP. Rivera ha descartado que su formación ceda escaños a los populares para que formen grupo propio en la Cámara catalana. Un “intercambio” de diputados que ha calificado de "fraude". “Nosotros estamos en el grupo mixto en el Senado con tres millones de votos. ¿Me han escuchado a mí llorar por las esquinas pidiendo diputados al PP y PSOE? Son suyos, los han votado a ellos. Los escaños se consiguen en las urnas. Este tema está solventado y resuelto”, ha sentenciado, antes de arremeter también contra el Gobierno por el despliegue policial del pasado 1 de octubre.

"A Rajoy, algunos le advertimos de que, si el 1-O no controlaba los Mossos y los colegios, no podría parar el referéndum ilegal. Va siendo hora de que alguien nos explique ese dispositivo policial", ha destacado Rivera, que ha confiado, con ironía, en que el Ejecutivo impida que Carles Puigdemont entre en el Parlament para intentar ser elegido president: "Quiero pensar, como pensé antes del 1-0, que el Gobierno de España no va a permitir que el prófugo Puigdemont entre en España para montar un show. Puigdemont está huido de la justicia y no se puede ser presidente siendo un huido de la Justicia".