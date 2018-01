Costa confiesa ante el juez que el PP valenciano “se financió con dinero negro” por orden de Camps

Ricardo Costa y su esposa llegan a la Audiencia Nacional el pasado jueves. Foto: EL PAÍS (VÍCTOR SAINZ) ATLAS

El ex secretario general del PP valenciano Ricardo Costa ha reconocido que el PP valenciano se financiaba en elecciones con dinero negro con dinero de empresarios contratistas de la Generalitat y ha responsabilizado directamente al expresidente valenciano Francisco Camps de contratar directamente a la empresa Orange Market. Costa se enfrenta a una petición de la fiscalía de siete años y nueve meses de prisión por delitos electorales y de falsedad documental.

“Víctor Campos me muestra unos sobres con dinero en efectivo y me comenta que es dinero que empresarios le aportan y que es un encargo que le ha hecho el presidente Camps. El encargo al vicepresidente primero Campos procede del presidente Camps y del conseller Juan Cotino”, ha dicho Costa.

La declaración de Costa culmina una nueva semana de sobresaltos para el PP a cuenta del caso Gürtel, la investigación de corrupción que comenzó a investigarse en agosto de 2008. La semana pasada el cerebro confeso de la trama, Francisco Correa, reconoció el pasado martes que su mercantil Orange Market, dedicada a la organización de eventos, cobró 3,4 millones de euros en negro del PP valenciano por actos electorales y otros de periodo ordinario en 2007 y 2008. De esta cantidad, alrededor de 1,2 millones los pagaron al menos nueve empresarios, a los que Orange Market giró facturas por conceptos falsos que escondían los trabajos realizados para la formación conservadora.

Costa ha dado su versión de la reunión que mantuvo con Álvaro Pérez, El Bigotes, director de Orange Market para establecer los pagos a costa de empresarios. “Yo llamo a Álvaro Pérez en julio de 2007 a mi despacho y este viene con Pablo Crespo. Sobre esa reunión se han producido tres versiones distintas, la de Correa, la de Crespo y la de Álvaro Pérez. En esa reunión yo le trasladé que en 2006 se me trasladó que estaban pensando en financiar actos de campaña a través de la emisión de facturas falsas de OM a empresarios y que yo me había negado. Le narró todas las conversaciones sobre esta cuestión y le digo que el PP no tiene capacidad para liquidar el resto de la deuda y que si quieren cobrar tienen que hablar por indicación de Camps con Vicente Rambla”.

“El dinero [de los empresarios] se entregó y contó por la gerente [del PP valenciano], y cité a Pablo Crespo en la sede y le entrego personalmente el dinero y quedó saldada la deuda, le entrego personalmente todas las cantidades en la sede del PP popular, no queríamos que nadie pudiera pensar que alguien de la sede cogía un solo euro del dinero que los empresarios aportaban en efectivo para financiar al partido”, ha confesado Costa.

Tras la campaña de las autonómicas de 2007 Costa ha relatado que se reunió con los lugartenientes de Correa. “Crespo y Pérez me hicieron entrega de un reloj Breitling de oro que le devolví personalmente a Álvaro Pérez. Me dicen que lo hicieron porque no les pedíamos nada a cambio de darles trabajo”. Costa relata supuestos sobornos a Francisco Camps. “Crespo me planteó a finales de 2008 o principios de 2009 si una empresa del grupo podría emitir una factura al PP valenciano por 20.000 euros para pagar gastos del señor Camps en prendas de vestir. Y yo les dije que no”, señala.

La declaración de Correa fue corroborada el viernes pasado por sus lugartenientes Pablo Crespo y El Bigotes. Este último afirmó que fue el expresidente de la Generalitat y del PP valenciano Francisco Camps quien estableció la condición de que Orange Market cobrara los servicios al partido a través de empresarios. En esa sesión, Pérez acusó directamente a Camps de ser la persona que “ideó, creó y ordenó” ese sistema de financiación ilegal del PP.