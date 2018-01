El Gobierno impide la reunión entre Puigdemont y Torrent en la delegación del Govern ante la UE

FOTO: Puigdemont comparece ante la prensa en Copenhage. / VÍDEO: Roger Torrent llega a Bruselas. JONATHAN NACKSTRAND (AFP) / ATLAS

Roger Torrent, presidente del Parlament, ha viajado este miércoles a Bruselas para reunirse con Carles Puigdemont y los otros diputados de Junts per Catalunya y Esquerra huidos de la justicia. Estaba previsto que el lugar del encuentro fuese la delegación de la Generalitat ante la Unión Europea (UE), pero el Gobierno, en aplicación del artículo 155, ha impedido que los exmiembros del Govern accedan en el edificio. Tras el veto del Gobierno la reunión de Torrent y Puigdemont se ha trasladado a la sede en Bruselas de la European Free Alliance, una organización de partidos europeos afines al nacionalismo.

El Ejecutivo puede tomar medidas sobre todas las dependencias de la Generalitat, incluida la oficina diplomática de Bruselas, avanzaron fuentes del Gobierno. El Ministerio de Exteriores dio instrucciones a la delegada de la Generalitat en Bruselas para que no permitiese que se celebrase la reunión en los locales de la delegacion de Cataluña en Bruselas y para que desconvocase la rueda de prensa posterior al encuentro, informa Javier Casqueiro.

Joan Maria Piqué, que lleva la prensa de Puigdemont, acudió a la delegación de la Generalitat para preparar el encuentro en representación del grupo de Junts per Catalunya. Al entrar le notificaron que el Ministerio de Exteriores impedía la reunión. "Queremos hacer notar que el [ex]president de la Generalitat no es ningún fugado de la justicia ni los consellers que le acompañan. España no les reclama en Bélgica. No les ha reclamado en Dinamarca. Y esto no es territorio español. Es territorio belga, por lo cual nos reservamos acciones legales como consecuencia de este veto indigno".

Según la convocatoria enviada por el Parlament, Torrent debía encontrarse con Puigdemont y los exconsellers Lluís Puig, Meritxel Serret, Clara Ponsatí y Antonio Comín a las 12 del mediodía. El objetivo del viaje es "defender los derechos de los 135 diputados del Parlament, también los que están en prisión y en el exilio", como explica la oficina del president de la Cámara.

La oposición en la cámara catalana ha criticado a Torrent por aplazar la decisión sobre si acepta o no el voto delegado de los diputados que se encuentran en Bélgica, una maniobra que creen dirigida a evitar posibles recursos al Tribunal Constitucional.

Puigdemont sorprendió este lunes al retirar su petición de voto delegado ante el Parlament.