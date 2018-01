Dimite el concejal de Murcia que insinuó que el PP coloca a dedo en las contratas municipales

Cinco días ha tardado el concejal de Fomento del Ayuntamiento de Murcia, Roque Ortiz, en dejar su cargo después de unas polémicas declaraciones que se hicieron públicas el pasado jueves 18 de enero.

Se va, asegura en la carta que le ha enviado al alcalde de la ciudad, José Ballesta, “en contra de su voluntad”, ya que no está “ni imputado, ni investigado, ni en ninguna instancia judicial de tipo alguna, administrativo o penal –no como otros-”. “Pero me voy única y exclusivamente para no poner en riesgo el proyecto de ciudad que hemos impulsado y no quiero ser la causa de que la gestión de tu equipo pueda verse empañada de forma injusta. Vale más la pena, una noble acción silenciosa que una vulgar aplaudida”, asegura en su misiva.

La dimisión se produce después de que La Opinión de Murcia filtrara el contenido de una reunión interna del PP para planificar la estrategia a seguir de cara a las elecciones municipales del 2019. En el transcurso de la misma, el edil animaba a vocales y alcaldes pedáneos del partido a recordar a los vecinos de sus localidades que “muchos están donde están gracias al PP”.

“Que no se le olvide a la gente que trabaja en las concesionarias, que no se le olvide a la gente que le hemos conseguido un trabajo. Todo eso, que no se olvide”, se le oía decir en otro momento. Ortiz animaba también a los suyos a trasmitirle a él directamente las necesidades en materia, por ejemplo, de alumbrado público, y les comentaba abiertamente su intención de gastarse “un dinero sin hacer convocatoria pública”. A su lado, Ballesta y el coordinador general del PP regional, Miguel Ángel Miralles, guardan silencio, y lo han seguido haciendo durante estos días.

El concejal reconoció el mismo día de la publicación que no estuvo “muy afortunado”, si bien insistió en que sus palabras se habían producido en un ambiente “privado” en el que “todos hablamos de forma distinta y singular”. En la misma línea, el alcalde habló de un “exceso verbal” de un concejal “vehemente” y “volcánico”, que ya había protagonizado otras salidas de tono durante esta legislatura.

Con toda la oposición municipal pidiendo la dimisión no solo del concejal de Fomento, sino también del alcalde, las grabaciones de Ortiz en manos de la Fiscalía, y conversaciones entre los partidos para impulsar una moción de censura, el punto de inflexión para la marcha de Ortiz se produce después de que este lunes el presidente de la comunidad autónoma y del PP murciano, Fernando López Miras, le mandara un mensaje a través del Comité de Organización del PP: “Ya habría dimitido si fuera consejero o director general de mi Gobierno”, aseguró.

La tensión entre López Miras y el alcalde de Murcia se ha hecho más que evidente esta misma mañana en el acto de conmemoración del 70 aniversario del primer lanzamiento en paracaídas de índole militar en España. Ambos han coincidido en la Base Aérea de Alcantarilla, donde también estaba la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal. Los dos dirigentes murcianos no se han dirigido la palabra, apenas han llegado a saludarse, y ninguno de los dos ha hecho declaraciones a los medios de comunicación.

Horas más tarde, Ortiz anunciaba su dimisión a través de un comunicado que se ha hecho público desde el gabinete de prensa del Ayuntamiento:

“Me voy con la conciencia tranquila, la cabeza bien alta y la seguridad de haber cumplido mi cometido”, reza el texto, que ha remitido al alcalde, al que le indica también que cometió un “desafortunado error verbal” que le ha hecho reflexionar “sobre si merece la pena la política, cuando esta muestra su peor cara, el acoso personal y familiar, la hipocresía y la falsedad”.

PSOE y Ahora Murcia ya han indicado que no consideran suficiente esta dimisión, y están decididos a seguir adelante con la moción de censura que han planteado. Opinan que las declaraciones de Ortiz dejan ver una práctica corrupta de la que consideran también responsable al alcalde.

Para que la moción de censura salga adelante, son imprescindibles los votos también de Cambiemos Murcia, que ha asegurado estar a favor de la misma, y de Ciudadanos, cuyo portavoz no había sido tan claro en estos días y se había limitado a confiar en que se produciría la dimisión por lo que, una vez materializada, difícilmente podrá ejecutarse el cambio de Gobierno local.