Pedro Sánchez: “Rajoy está en estado de shock, paralizado por la corrupción”

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha cargado este martes contra la gestión del Gobierno, al que acusa de sufrir una parálisis. “Mariano Rajoy está en estado de shock, inmóvil y paralizado por la corrupción, que a este ritmo va a ser como la gaviota, marca de la casa”, ha afirmado en una asamblea abierta ante más de 300 militantes socialistas. La crítica al Ejecutivo ha centrado su discurso junto a la explicación del impuesto a la banca para paliar el déficit del sistema de pensiones.

"Tenemos un Gobierno sin alma (…) Rajoy no está haciendo absolutamente nada, da la sensación de que la legislatura está acabada y hemos decidido liderar esas grandes transformaciones porque el país no puede pararse", ha afirmado tras acudir a otros tres actos en la capital andaluza.

Sánchez ha expuesto su plan para el sistema de pensiones en el acto, enmarcado en su gira por diferentes ciudades españolas, con un formato de asamblea abierta a los militantes. Sánchez ha justificado el impuesto a la banca para paliar el déficit de la Seguridad Social, calculado en 15.000 millones para 2018. “Si la banca recibió un rescate de 77.000 millones de euros, ahora se le pide contribuir cuando tenemos el sistema de Seguridad Social en una situación casi de emergencia”. Sánchez aspira a recaudar 890 millones al año gracias a este nuevo impuesto.

Sobre el aumento de la pobreza en España y su difícil visibilidad social, Sánchez ha recordado el éxito de la palabra aparofobia en 2017. “El no hablar de que existe pobreza provoca un efecto psicológico por el que no existe empatía con los que sufren la pobreza. Y hay 10 millones de personas en riesgo de pobreza. No es digno tener un 30% de niños en riesgo de pobreza”. El líder socialista ha recordado el informe de Intermon Oxfam que fija en 10 millones de personas que viven por debajo del umbral de la pobreza en España.

Respecto a Unidos Podemos, Sánchez ha recriminado a esta formación que votara en contra de su investidura: “Creo que Unidos Podemos ha fallado a la izquierda porque cuando tuvo la oportunidad votó en contra de una investidura socialista (…) Nosotros nos sentimos muy próximos a los votantes de Unidos Podemos, pero no podemos tolerar que no defienda la cohesión territorial de este país”.

Sánchez se ha sometido a una decena de preguntas de los militantes, pero apenas ha respondido un ramillete de cuatro, dado que el acto ha durado una hora. Al finalizar el líder del PSOE ha prometido regresar para otro acto en Sevilla, que posee la agrupación provincial más numerosa del partido socialista en el país.