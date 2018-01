Delincuencia juvenil bajo la piel de Bilbao

Dolor, preocupación, indignación, miedo y paradójicamente, unidad, se trenzaron ayer en la parroquia de los santos Justo y Pastor de Otxarkoaga, en los funerales por los ancianos de 87 años asesinados el pasado jueves en su domicilio. Es posiblemente la misma mezcla de sentimientos que estos días están viviendo muchos de los vecinos de Bilbao al enfrentarse cada mañana al brote de violencia protagonizado por menores que, organizados en bandas juveniles, han crecido bajo la piel del Bilbao más brillante y posiblemente cohesionado de las últimas décadas.

Tres menores, dos de 14 años y uno de 16, del barrio de Otxarkoaga, han sido detenidos como implicados en el asesinato con ensañamiento de los ancianos después de que otros dos fueran detenidos como implicados en la muerte del ex futbolista.

Son los casos más terribles —pero no los únicos— de todos los que se han cometido en la capital vizcaína en el último mes. Aunque las instituciones se afanan en asegurar que no hay bandas organizadas como tal en Bilbao, algunos de sus nombres ya se han hecho tristemente populares como The Ghetto Family y la de los Viseras Negras, a la que algunas fuentes vinculan con uno de los detenidos por el doble crimen de Otxarkoaga.

El 28 de diciembre, cinco días después del asesinato de Ibon Urrengoetxea, Urren se produjo otro episodio violento. Dos jóvenes que esperaban en el andén de la estación del metro de Abando, fueron increpados por un grupo de adolescentes, aunque en esta ocasión no eran menores. Además de robarles les dieron una terrible paliza. Uno de ellos perdió un ojo. El nexo entre los menores implicados en la muerte de Urren y en la paliza del metro es su pertenencia a The Ghetto Family.

Dos días después, el 30 de diciembre una joven de 14 años denunció que había sido violada por un grupo de cuatro menores en un trastero del barrio del Carmen de Barakaldo. Los cuatro detenidos también parece que tenían vinculaciones esa banda.

El asesinato de los dos ancianos de Otxarkoaga, sin embargo, ha sido la que ha hecho saltar todas las alarmas para una ciudad que, efectivamente, dispone de unos estupendos ratios de delitos por habitante que la sitúan por debajo de la media.

Posiblemente nadie pensaba que las denuncias de la Fiscalía de Bizkaia desde 2014 podían acabar en una situación como la que se ha generado en el Bilbao de éxito en el que sus vecinos, de diferentes etnias y nacionalidades, habían conquistado una sobresaliente paz social. Bajo esa realidad había un problema latente. Muchos menores, la mayoría de familias desestructuradas, se estaban metiendo en una espiral de violencia ante la mirada de las instituciones vascas. “Es un fracaso social” reconocía el preocupado alcalde de Bilbao Juan María Aburto.

“Hay que destacar que el fenómeno se está dando entre jóvenes de 12 años”, describía en su memoria la Fiscalía de Bizkaia en referencia a las bandas juveniles. Lo dijo en 2014, y ha seguido alertando del problema en las últimas memorias. “La actividad que llevan a cabos sus miembros es un factor fundamental para adquirir importancia y prestigio constituyendo el ingreso en un centro de reforma un escalón más en el ascenso del grupo”, describía. Ahora esas líneas del ministerio público parecen una profecía.

En Bizkaia hay casi 850 menores tutelados, aunque su edad varía desde recién nacidos hasta los que están a punto de cumplir la edad penal. Los centros de los servicios sociales forales vascos son de régimen abierto aunque los jóvenes dispongan de diferentes restricciones. Solo hay uno cerrado, en la localidad guipuzcoana de Zumárraga, en la que están los dos primeros detenidos por el asesinato de los octogenarios. El psiquiatra que trabaja con menores tutelados en Álava, Enrique Saracho, explicó ayer en Radio Vitoria que un adolescente agresivo es un “adolescente agredido que nos habla con su conducta”.

Las policías vascas han reforzado su presencia en Bilbao durante el día y por la noche. Los vecinos de Otxarkoaga piden un refuerzo en el plano educativo. “Payos y gitanos juntos nos reunimos el lunes y llegamos a un acuerdo” relataba el integrante de una asociación vecinal. Quieren refuerzos en materia educativa para romper la espiral que empieza con los robos y que puede acabar como en Otxarkoaga.