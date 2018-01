Puigdemont besa una bandera española: “No tengo ningún problema”

Carles Puigdemont se encontraba en la mesa de un bar de un centro comercial de Copenhague (Dinamarca) cuando se le acercó un peluquero español residente en esa ciudad y le pidió besar la bandera española. "No tengo ningún problema", contestó el expresident después de acceder a la petición de besar la rojigualda.

"Algún día entenderán que no tenemos ningún problema con España ni con su bandera. La batalla es contra quien ejerce el poder despóticamente", ha insistido Puigdemont en su cuenta de Twitter, donde ha compartido el vídeo. "La democracia es más importante que todas las fronteras, todas las banderas y todas las constituciones", ha añadido.

Durante la conversación, que el español llamado Víctor Moreno grabó con un móvil y después compartió en su cuenta de Facebook, Puigdemont no abandona la sonrisa y asegura que no tiene "ningún problema con España". El expresident se encuentra en la capital danesa desde este lunes, a donde acudió para dar una charla en una universidad pese al riesgo que corría de ser detenido si el Supremo hubiese reactivado la euroorden de detención contra él, lo cual finalmente rechazó.

En el vídeo -al que el autor ha añadido el comentario "te librarás de la ley de momento señor @Puigdemont.... pero de besar la bandera española no" al compartirlo-, se puede ver a Moreno prepararse para grabar con el móvil. Se acerca a la mesa donde Puigdemont está sentado con otras dos personas e inicia la conversación: "Buenos días, señores. Mira, aquí tengo la bandera de España, Puigdemont", dice, y este responde "qué tal".

"Que sé que te gusta", le dice el desconocido sobre la rojigualda, a lo que el expresident contesta: "Claro que me gusta". "Cógela y dale un besito, por favor", le pide el hombre. Siempre sonriente, Puigdemont accede y añade: "No tengo ningún problema".

"Ninguno", insiste Puigdemont. "¿Y la independencia, eso no es ningún problema?", le increpa Moreno. El líder de Junts per Catalunya responde que "no". "¿Y los catalanes tampoco?". "Tampoco, tampoco", vuelve a contestar. "Les dejas en la calle, que ahora están todos peleándose", le dice, pero Puigdemont responde: "Hemos votado en masa".

"Cuando vuelvas a España la cárcel te espera. Que tengáis un buen día todos, venga", dice la persona que graba mientras se aleja.