Sánchez mantiene el apoyo al Gobierno sobre la legalidad en Cataluña

Antes del desayuno informativo este martes en Sevilla, Sánchez se ha reunido brevemente con la presidenta andaluza, a la que derrotó en las primarias del PSOE el pasado mayo. Al ser preguntada Díaz por si hoy se produciría la foto del "deshielo" tras el crudo enfrentamiento entre ambos, esta ha respondido que “esa será una foto para Frozen”, en alusión a la película de Walt Disney Frozen: el reino del hielo. “Aquí normalmente la temperatura nunca es tan baja”, ha ironizado Díaz.

Mientras, Sánchez ha opinado que “las discrepancias del pasado están superadas, ya que ahora estamos todos remando en la misma dirección”. “Me gusta siempre escuchar a Susana Díaz porque siempre suele atinar en sus argumentaciones”, ha dicho.

Sin embargo, más allá de los gestos y las buenas palabras, el pasado reciente belicoso pesa demasiado. "Un hacha de guerra tan grande no se entierra en una mañana, porque no hay tierra donde quepa", describen fuentes del PSOE sobre la reunión de esta mañana. En el encuentro los dos líderes han charlado sobre el partido, financiación autonómica y Cataluña, entre otros temas, pero no ha sido una reunión de calado, sino una toma de contacto para intentar abrir una vía de consenso y un pacto de no agresión. Díaz perdió las primarias y si ella se ha replegado en Andalucía, a Sánchez le interesa mantenerla como aliada.

"Hoy no termina nada ni empieza nada, es uno de los pasitos para recomponer relaciones. Tanto a uno como a otro le interesa llevarse bien. Es un tanteo general, no se han metido en harina", matizan estas fuentes respecto a cuestiones orgánicas o las posibles candidaturas a las elecciones andaluzas, previstas para 2019. "Su importancia ha sido formal, casi protocolaria", resumen dichas fuentes.