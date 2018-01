Puigdemont, huido de la justicia, reclama poder volver a Barcelona “sin riesgo”

Carles Puigdemont, este lunes tras su discurso en la Universidad de Copenhague. Ricardo Ramírez EFE

Quiere volver. "Ahora". Pero "sin riesgo". El expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha comparecido este martes en el Parlamento danés con un mensaje claro: pretende volver a Barcelona "sin correr riesgos". “Si se respetaran resultados de elecciones podría volver ahora mismo”, ha dicho Puigdemont, aunque “no descarta nada”. Así lo ha alegado quien se encuentra huido de la justicia desde principios del pasado mes de noviembre, cuando decidió no acudir a declarar como imputado por los presuntos delitos de rebelión, sedición, malversación, prevaricación y desobediencia. En una reunión con nueve diputados de cinco partidos daneses, Puigdemont ha manifestado también que la solución en Cataluña pasa por la celebración de un nuevo referéndum que cuente con el aval del Gobierno central.

Puigdemont no ha aclarado si la petición de suspender la delegación de voto, presentada esta misma mañana, significa que vaya a volver a Cataluña. Y ha calificado de "sorprendente" la argumentación del juez Llarena para rechazar la petición de una euroorden de arresto. "El juez argumenta que no pide la euroorden para detener a un 'peligroso criminal' precisamente porque quiero ser detenido. La debilidad del argumento es sorprendente".

"La democracia no puede existir sin leyes", ha proclamado Puigdemont a preguntas de la prensa danesa, pese a que obras son amores. "Pero tampoco sin participación ciudadana", ha dicho. Acusado ayer por la politóloga Marlene Wind de "tener secuestrados a los catalanes", Puigdemont ha argumentado que la democracia "es un equilibrio entre la voluntad democrática expresada en las urnas y las leyes", y ha defendido que los sistemas democráticos "deben cambiar, no pueden paralizarse, deben dar acomodo a los que le pude cada generación"; "la democracia debe estar en movimiento continuo, no es una foto fija", ha concluido en la última pregunta de una corta comparecencia, de apenas media hora, en la que no ha despejado las incógnitas que siguen en el aire. La fundamental: si piensa volver para ser investido o sigue pensando que puede hacerlo telemáticamente.

Puigdemont se ha reunido con varios diputados daneses. Y ha subrayado "la contradicción" que supone poder entrar en un parlamento europeo y no en el catalán "por el peligro de ser arrestado". "Voy a trabajar en los próximos días para que eso pueda suceder, sería una buena noticia para volver a la normalidad no solo en Cataluña, sino también para que España recupere la normalidad democrática", ha insistido en catalán, castellano e inglés.

Después de 80 días exiliado en Bélgica, el expresident cogió ayer un vuelo hacia Copenhague para dar una conferencia en la universidad y reunirse con diputados. La internacionalización del procés, que escaló a máximos después del referéndum del 1 de octubre, estaba ahora en horas bajas: la atención mediática sobre Puigdemont ha caído drásticamente en Bruselas. "Está reunión", ha afirmado, "demuestra que el interés por Cataluña no es solamente doméstico, es una señal de que interesa en toda Europa". "En la UE es evidente que un conflicto político requiere soluciones políticas, negociación y diálogo, y para ello hay que sentarse en una mesa y lo primero es reconocer a la otra parte".

Mañana miércoles, el presidente del Parlament, Roger Torrent, viajará a Bruselas para reunirse con Carles Puigdemont y conocer de primera mano su plan de gobierno y sus planes para ser investido, han explicado a Europa Press fuentes parlamentarias.