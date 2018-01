Javier Fernández celebra que Pedro Sánchez “rectifique” y se abra a pactar con el PP

El presidente de Asturias y expresidente de la gestora que dirigió el PSOE durante ocho meses y propició la abstención en la investidura de Mariano Rajoy celebra que Pedro Sánchez haya "rectificado" en las posiciones que mantuvo en las primarias y se abra ahora a pactar con el PP. En un desayuno informativo en Madrid presentado por Alfredo Pérez Rubalcaba, Javier Fernández ha revelado su "sorpresa" por el giro en Sánchez, que pasó de defender el no a Mariano Rajoy a pactar con el presidente la intervención del 155 y a abrirse ahora a suscribir un acuerdo sobre financiación autonónomica y política de agua. "No voy a juzgarlo, voy a comprenderlo. Es evidente que yo pacté y está bien si se rectifica cuando se rectifica en alguna dirección", ha expresado el presidente asturiano.

Fernández ha recordado que tras las elecciones del 26 de junio de 2016 defendió que peor que un Gobierno en minoría de Rajoy era un Gobierno en mayoría del PP, porque Rajoy había acreditado que si tenía mayoría absoluta no negociaba con la oposición. Así, ahora el presidente del Gobierno, que está en minoría (porque el PSOE comandado por la gestora que él dirigió se abstuvo para evitar terceras elecciones) se ve obligado a negociar con la nueva dirección del PSOE, ha apuntado.

El presidente socialista asturiano lleva dos meses sin hablar con el nuevo líder del PSOE, ha revelado este martes Javier Fernández igual que lo hiciera la semana pasada el expresidente del Gobierno Felipe González. Ese distanciamiento con Pedro Sánchez ha quedado patente en las palabras del expresidente de la gestora, que ha evitado, como González, decir que se siente reconocido en su liderazgo. A cambio, ha dicho sentirse muy reconocido en el expresidente socialista. "La dirección actual debe preservar ese activo, un partido no puede prescindir de sus referentes por muy nuevo que se autodenomine", ha llamado la atención Fernández, que hablaba por primera vez sobre su partido desde la batalla orgánica en el PSOE.

El dirigente asturiano ha aconsejado al PSOE no dejarse llevar por el "miedo demoscópico" tras el auge de Ciudadanos en las encuestas, y hacer "lo que hizo siempre": dirigir "una mirada hacia Podemos para competir en igualdad y otra al PP para competir en eficacia", así como elaborar un proyecto. "Éxito es lo que le deseo, pero no me atrevo a aventurar más en el futuro", ha apuntado con reservas.

El discurso de Fernández en Madrid tenía por objeto defender que la financiación autonómica se recoja en la Constitución, aunque al mismo tiempo ve muy difícil una reforma de la Ley fundamental por falta de consenso. "Soy un partidario decidido de la reforma constitucional, no como un premio de consolación al secesionismo, sino como una exigencia para mejorar el funcionamiento de Estado autonómico", ha razonado el presidente. Un Estado autonómico aquejado de "asimetría entre el régimen foral y común", y con "desequilibrios entre competencias e ingresos de las comunidades, por un reparto competencial entre administraciones en permanente estado de redefinición y por la insatisfacción de los gobiernos de la Generalitat de Cataluña con los recursos aportados por cada modelo", ha descrito el asturiano.

Considera Fernández que no debe delegarse en "mayorías parlamentarias coyunturales la definición del grado de solidaridad que debe establecerse entre todos los españoles", por lo tanto lo idóneo y lo razonable es que la propuesta de reforma constitucional incorporara "mayor precisión" en los principios rectores de la financiación autonómica. "Tiene todo el sentido perfeccionar un Estado que ya es federal reformando una Constitución que no lo es", ha abogado.

Ahora bien, el presidente asturiano comparte con otros líderes territoriales socialistas el escepticismo sobre las posibilidades de acometer una reforma constitucional. "Admitamos que llevarla a cabo hoy al menos es muy difícil, y lo es por la inexistencia de un acuerdo básico entre los partidos que nos aporte la concordia necesaria para abordar una tarea de tal magnitud", ha reflexionado.

"Reformar el estado autonómico para fortalecerlo, no para debilitarlo", ha abundado Rubalcaba, cuyo discurso ha resonado con el de Fernández, dada su complicidad y contacto permanente. Cataluña ocupa la mayor parte de sus conversaciones, ha contado al inicio el ex secretario general del PSOE, que ha lamentado que los partidos constitucionalistas no tengan un proyecto político compartido.

La conferencia del expresidente de la gestora en el hotel Ritz ha congregado a dirigentes que defendieron a Susana Díaz en las primarias, como Elena Valenciano, Soraya Rodríguez o Ignacio Urquizu, y a una representación de perfil bajo de la actual ejecutiva socialista, cuyos principales referentes se han desplazado a Sevilla para acompañar en su viaje al secretario general. Han asistido cinco representantes de la dirección de Pedro Sánchez: Manuel Escudero, secretario de Economía, Francisco Polo, secretario de Emprendimiento, Toni Ferrer, de Empleo, Hugo Morán, de Medio Ambiente e Ibán García del Blanco, director de la fundación Pablo Iglesias. El portavoz del PSOE en la Asamblea, Ángel Gabilondo, y el secretario general del PSOE en Madrid, José Manuel Franco, han acudido también a escuchar a Fernández.