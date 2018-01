Pérez de los Cobos no es el favorito de la terna para formar parte del Tribunal de Estrasburgo

Nuevo revés para el expresidente del Tribunal Constitucional Francisco Pérez de los Cobos en sus intentos, y los del Gobierno español, de colocarse como nuevo juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en Estrasburgo. Primero fue el Tribunal Supremo en Madrid, que anuló el año pasado el requisito impuesto por el Ejecutivo de Mariano Rajoy de limitar a los 61 años la edad máxima de los candidatos, en lo que fue interpretado como un intento de Moncloa de favorecer a Pérez de los Cobos frente a la que se consideraba entonces su máxima rival, la también expresidenta del Constitucional María Emilia Casas, que superaba esa edad. La nueva traba procede del propio Estrasburgo: la comisión parlamentaria que ha entrevistado a los tres candidatos presentados por España para cubrir el puesto en el TEDH reservado a este país ha decidido recomendar a otro de los tres aspirantes españoles,José Martín y Pérez De Nanclares, director de la Asesoría Jurídica Internacional del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación.

Ese es el nombre por tanto que partirá como favorito en la votación que tendrá lugar mañana martes en Estrasburgo en la Asamblea parlamentaria del Consejo de Europa. Aunque la recomendación realizada por la comisión no es garantía absoluta de éxito, sí constituye un fuerte respaldo a la candidatura agraciada. Si ninguno de los candidatos logra una mayoría absoluta, se procederá a una segunda vuelta el miércoles, en la que se seleccionará al postulante que reciba más votos.

El Gobierno español presentó a finales del año pasado una lista con tres candidatos a Estrasburgo. Además de Pérez de los Cobos y José Martín y Pérez de Nanclares, aspira al puesto María Elósegui Ichaso, catedrática de Filosofía del Derecho en la Universidad de Zaragoza.

Una comisión entrevistó a los tres el pasado 12 de enero en París. En su conclusión, remitida a Estrasburgo, señala que "el comité recomienda a la Asamblea, por amplia mayoría, a José Martín y Pérez de Nanclares como el candidato más cualificado".

Además, según la web Confilegal, la candidatura de Pérez de los Cobos perdió fuerza por su débil dominio de los idiomas ya que, asegura este medio, se sintió sorprendido de que la entrevista tuviera lugar en inglés porque esperaba que fuera en español, aunque los parlamentarios que lo entrevistaron son de diversos países. En el currículum que presentó a Estrasburgo, Pérez de los Cobos afirma hablar, leer y escribir "bien" inglés y "muy bien" francés e italiano.

En cualquier caso, su candidatura tiene la suficiente solvencia como para llegar a la votación del martes, ya que la comisión tiene la potestad —pero no lo ha hecho en este caso— de rechazar a un candidato, o incluso a la terna propuesta por un gobierno, si considera que su lista no está equilibrada (si no hay, por ejemplo, mujeres) o si cree que uno de los postulantes no reúne todos los requisitos necesarios, idiomas incluidos.

El elegido —o elegida— en la votación sustituirá en el puesto reservado a España al juez Luis López Guerra, que fue propuesto durante el mandato del socialista José Luis Rodríguez Zapatero y cuya candidatura expira a finales de este mes. Los jueces del TEDH son elegidos por un solo periodo renovable de nueve años. Este dato fue precisamente al que se aferró el Gobierno español para intentar poner el límite de 61 años a las candidaturas que habría beneficiado a Pérez de los Cobos (Murcia, 1962) ya que argumentó que solo así el magistrado elegido podría cumplir todo su mandato, ya que la edad máxima para un juez en Estrasburgo es de 70 años.