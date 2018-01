La profesora Wind ante Puigdemont: “¿La democracia es solo votar o también respetar la ley?”

El expresidente catalán Carles Puigdemont ha participado este lunes en un debate en la Universidad de Copenhague sobre la situación de Cataluña. Puigdemont, que lleva huido en Bruselas desde noviembre y que este lunes ha viajado a la capital danesa, ha mantenido un intercambio de opiniones sobre el procés con la profesora Marlene Wind, que le ha preguntado: "¿Le gustaría que en Europa hubiese 200 o 300 naciones con solo una identidad? ¿Cree que esa es la solución en el siglo XXI?". Y ha añadido: "Cataluña es la región más rica de España y España es un país más descentralizado, incluso, que Alemania. ¿De dónde viene este ansia separatista?".

El expresident ha respondido, entre otras cosas, que España no es una democracia y que el movimiento independentista pide diálogo y negociación con el Gobierno central. "No queremos construir un país con una sola lengua. Queremos un Estado abierto, que hable cuatro o cinco lenguas. Nuestro nivel es igual o mayor en español al que tienen las comunidades que hablan solo castellano", ha dicho Puigdemont. "No es suficiente para el Estado español tener mayoría en el Parlament para empezar una discusión sobre un referéndum", ha añadido. Antes de que empezara el debate, el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha rechazado la petición de la Fiscalía de reactivar la orden europea de detención contra el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont.