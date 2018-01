Puigdemont promete que habrá Gobierno en Cataluña “en breve”

Carles Puigdemont, este lunes en el aeropuerto de Copenhague. SCANPIX DENMARK (REUTERS) / VÍDEO: REUTERS-QUALITY

Una cuarta parte de los británicos creía en los años cincuenta que Churchill era un personaje de ficción; puede que el expresidente fugado Carles Puigdemont vaya camino de algo parecido. Para evitarlo, tras 80 largos días de exilio en Bélgica, Puigdemont ha corrido este lunes un riesgo —calculado, se supone— con una conferencia en la Universidad de Copenhague, el mismo día que ha sido designado candidato oficial a presidir la Generalitat y la fiscalía reclamaba una euroorden de arresto “con la mayor urgencia” por los delitos de “rebelión y sedición”. La jugada le ha salido redonda: el juez ha rechazado esa petición. Puigdemont ha podido viajar. Ha embarcado de madrugada en el aeropuerto de Charleroi, a 50 kilómetros de Bruselas. Distendido y sonriente, de madrugada decía temer por su seguridad, pero a la vez repasaba un discurso con las dosis de veneno habituales contra Rajoy y el sintagma “Estado español”, que igual vale para el poder ejecutivo que para el legislativo o el judicial, e incluso a veces para la prensa. Ha llegado a Copenhague poco después de las ocho, en medio de una formidable expectación. Ha colgado el cartel de no hay billetes en la universidad. Y ha pronunciado la arenga que se esperaba: “Cataluña quiere ser la Dinamarca del Sur”; “las violaciones del Estado de derecho en España recuerdan a las de Polonia, pero la UE ha decidido mirar hacia otro lado”; “la sombra de Franco aún está ahí”; “hemos pagado un alto precio por votar: el Gobierno español actuó con violencia contra la gente y encarcela a sus adversarios políticos o nos obliga a exiliarnos para evitar la cárcel: se mueve por venganza y se niega a dialogar”.

Y la guinda: “No vamos a rendirnos ante el autoritarismo: el independentismo va a formar un nuevo Gobierno en breve, a pesar de las amenazas de Madrid”. Puigdemont ha solicitado una vez más un referéndum. Y en una huida hacia adelante inédita, ha sugerido que un referéndum en toda España “podría ser una solución”. El discurso de Puigdemont iba enfocado al exterior, pero también estaba destinado al consumo interno, por lo que TV-3 lo ha retransmitido de manera íntegra como si de un cargo en ejercicio se tratase.

Las ovaciones entre el público (un centenar de periodistas; unas 400 personas en total) han sido constantes, pero quizá el expresidente no esperaba anfitriones tan duros y directos. El moderador del acto –el profesor Mikkel Vedby Rasmussen—, tras el discurso inicial, ha conseguido descolocarle por unos instantes al preguntarle a bocajarro si se considera “un populista”. “No en abosluto”, ha contestado un Puigdemont que en las últimas semanas ha recibido el mismo dardo por parte del vicepresidente de la Comisión Europea, Frans Timmermans. Aún más dura ha sido la experta en políticas europeas Marlene Wind. “¿Democracia es solo votar o también respetar el Estado de derecho? ¿Qué hacemos con el 50% de los catalanes que no es independentista? ¿No teme polarizar la sociedad española? ¿Si triunfa en Cataluña y otras regiones siguen su ejemplo, una Europa con 100, 200 naciones limpias, con una sola identidad y una sola lengua, no es una balcanización? Cataluña es la región más rica de España y España es un país más descentralizado, incluso, que Alemania: ¿de dónde viene este ansia separatista? ¿Tal vez quieren quitarse de encima a las regiones más pobres”.

Se juega a los héroes porque se es cobarde: se juega a los santos porque se es malvado, decía Sartre pensando en el Churchill del arranque de esta crónica. Puigdemont se ha defendido de las críticas y, a pesar de la polvareda, ha conseguido salir de Bélgica para aparecer en Dinamarca justo el día en que el Parlament le declara candidato, dentro del perfecto engranaje narrativo que no termina de encontrar la respuesta adecuada en Madrid. El agudo George Orwell solía hablar del doblepensar, de la capacidad de defender dos ideas aparentemente contradictorias entre sí. Puigdemont demostró ser un maestro en ese arte en un amplia aula del centro de Copenhague. Declaró esa voluntad de Cataluña por convertirse en “la Dinamarca del Sur”. Subrayó “los valores europeos, el europeísmo” de la causa catalana. E inmediatamente después de las críticas a España, se despachó contra la UE: “Lo que pasa en Cataluña es tan decisivo para la UE como el Brexit, pero Europa no puede seguir actuando con un doble rasero: no puede tratar de forma tan diferente a los países grandes y a los pequeños, no puede proteger a los Estados si no protege los derechos de las minorías que quieren expresarse democráticamente, no puede estar del lado de un país que mete en la cárcel a los rivales políticos, no puede ayudar a un Gobierno autoritario que actúa con violencia y vulnera derechos fundamentales”. El presidente francés, Emmanuel Macron, “acaba de iniciar un diálogo con los nacionalistas que han ganado las elecciones regionales en Córcega: si ese tipo de cosas pasaran más en Europa, la UE sería más fuerte, en ningún caso más débil”, ha concluido.