Ciudadanos marca distancias con la idea de Macron de recuperar la ‘mili’

La formación que se ha autodeclarado "hermana" en España del proyecto político de Emmanuel Macron ha marcado este lunes distancias con el dirigente francés. "Nosotros pertenecemos al mismo espacio político: al centro democrático y liberal. Pero eso no significa que llevemos el mismo programa", ha destacado Inés Arrimadas, líder de Ciudadanos en Cataluña, antes de rechazar para España la idea propuesta por el presidente galo de recuperar el servicio militar obligatorio. "No creemos que esa medida sea buena para nuestro país", ha añadido la diputada del Parlament, tras la reunión de la ejecutiva de la cuarta fuerza política del Congreso.

Arrimadas, que ha comparecido públicamente después del encuentro de la cúpula de Ciudadanos en su sede de Madrid, ha aprovechado para arremeter contra Carles Puigdemont. "No puede ofrecer otra cosa a los catalanes que no sea un show mediático. Su tiempo ya ha pasado. No ha aportado nada nuevo a Cataluña. Que se le vaya quitando de la cabeza ser presidente", ha destacado la líder de la oposición en la comunidad autónoma, que también ha rechazado la decisión de Roger Torrent de proponerlo para repetir en el cargo.

"La persona que algunos veían con un nuevo tono, ya ha empezado con mal pie. Nosotros vamos a presentar una reconsideración", ha adelantado la diputada catalana, antes de apostillar: "[Torrent] es más de lo mismo. Es la cara de ERC. No aportan soluciones y siguen intentando alargar el procés".