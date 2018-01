El Supremo rechaza la petición de la Fiscalía de reactivar la euroorden contra Puigdemont

Carles Puigdemont este lunes a su llegada al aeropuerto de Copenhague. SCANPIX DENMARK (REUTERS)

El juez Pablo Llarena ha acordado este lunes denegar la petición de la Fiscalía de dictar una orden europea de detención contra el expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont después de conocerse su desplazamiento desde Bélgica a Dinamarca para pronunciar una conferencia. El instructor encuentra "razonable" la petición del fiscal si se contempla que el investigado se encuentra fuera del territorio nacional para eludir un procedimiento penal, pero cree que esta solicitud se enfrenta a "matices" que conducen a que deba posponerse la orden de detención.

Llarena considera "remota" la posibilidad de que Puigdemont haya ido a Dinamarca por interés académico. Considera que el viaje es una "provocación" para que le detuvieran y poder justificar su ausencia en el pleno de investidura. En un auto notificado este mediodía, el instructor habla de “la jactancia" del expresidente catalán al decidir salir de Bélgica y hacer pública esta decisión. "Llama la atención que quien se encuentra prófugo de la justicia tras su furtiva salida de nuestro país, desvele por adelantado su intención de trasladarse del lugar donde buscó su refugio inicial, y que proclame además el punto concreto donde estará presente", advierte Llarena. El magistrado considera que esta actitud de Puigdemont "no tiene otra finalidad que buscar la detención para subvertir la finalidad de un instrumento procesal que está previsto para garantizar la observancia del ordenamiento jurídico, convirtiéndolo en un mecanismo que le posibilite burlar el orden legal que rige la actividad parlamentaria".

En su argumentación, Llarena esgrime el informe jurídico de los letrados del Parlament, que han rechazado la posiblidad de que el presidente de la Generalitat pueda ser elegido sin asistir al pleno de investidura. "Frente a la imposibilidad legal de optar a una investidura sin comparecer en el Parlamento, la provocación de una detención en el extranjero, busca que el investigado pueda pertrecharse de una justificación de que su ausencia no responde a su libre decisión como prófugo de la justicia, sino que es la consecuencia de una situación que le viene impuesta”, afirma Llarena. “Se busca así favorecer la estrategia anticonstitucional e ilegal que este procedimiento está llamado a poner término, forzando además un contexto en el que poder delegar su voto, como si estuviera en el mismo supuesto que quienes están a disposición de este Tribunal y han sido provisionalmente privados de su libertad”, añade el juez.

El instructor considera que Puigdemont pretende “instrumentalizar” su encarcelamiento “para alcanzar la investidura y el voto que parlamentariamente no puede obtener, pero perseverando en eludir su sujeción al proceso penal, evitando someterse a la jurisdicción nacional y oponiéndose desde el extranjero a la extradición que pueda cursarse”.

En contra del criterio de la Fiscalía, que había pedido a primera hora de este lunes que se reactivara la euroorden contra Puigdemont, el instructor del Supremo opta por posponerla a un momento "no necesariamente lejano", señala en su escrito, aunque apunta a que no lo hará hasta que en Cataluña haya un nuevo Govern. Así, el juez afirma que considera que la euroorden solo debe dictarse cuando "el normal funcionamiento parlamentario no puedan resultar afectados por su emisión". Además, el magistrado quiere esperar también a que la investigación avance para que el país que finalmente tenga que pronunciarse sobre la entrega del expresidente "pueda efectuar una completa evaluación de los hechos que sustenten la petición de colaboración".