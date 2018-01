El ‘zumbido’ que previene estafas en un pueblo de Castellón

En vídeo, así suena 'El vuelo del moscardón' en las calles de Les Coves de Vinromà. VÍDEO: EFE/EPV

El vuelo del moscardón —o El vuelo del abejorro en su versión original en ruso— es una pieza musical con un título que se queda grabado fácilmente y que es capaz de “poner en alerta a cualquiera en muy pocos segundos”. Dos factores que han llevado al Ayuntamiento de Les Coves de Vinromà, un pequeño pueblo de 1.800 habitantes en el interior de la provincia de Castellón, a incorporarlo a la lista de hits musicales que utiliza en los bandos para informar a sus vecinos de todo cuanto acontece en sus calles. Esta vez, el inquietante zumbido del moscardón sirve por sí solo para alertar de la presencia de “personas sospechosas” o “posibles estafadores”.

El Himno de la alegría avanza informaciones municipales, desde cortes de agua por obras a la celebración de un evento cultural. El Viva la gente repica desde la torre campanario cada día a las 13.00 horas para anunciar que es momento de comer y lanzar “un poco de energía positiva”, comenta a EL PAÍS la alcaldesa de Les Coves, la socialista Mónica Nos. La banda sonora de Doctor Zivago se utiliza para mensajes de particulares, como la pérdida de un móvil. El simple sonar, lento, de las campanas informa de los fallecimientos. Y al repertorio se une ahora El vuelo del moscardón que, como sus predecesoras, tiene su cometido propio.

La inquietud rítmica que desprende la pieza escrita por Nikolái Rimski-Kórsakov para su ópera El cuento del zar Saltán avisa a los moradores, en especial a los de mayor edad, de la presencia de “personas sospechosas” en el pueblo o susceptibles de llevar a cabo prácticas comerciales de ética cuestionable, “que rozan el abuso, aunque en algunos casos estén dentro de la legalidad”, o directamente la estafa, informan desde el Ayuntamiento.

La alcaldesa de Les Coves señala que no es una medida para ahuyentar ladrones. “Es un bando de prevención, no un ‘que viene el caco’. Para los robos ya está la Guardia Civil, y afortunadamente vivimos muy tranquilos”. El objetivo es poner sobre aviso al vecindario “de que hay gente por las calles que, aunque a veces con toda la legalidad del mundo, ofrecen determinados servicios comerciales sin detenerse la letra pequeña. No está de más recordarle a la gente que esté al tanto, que se fije en los contratos o espere a consultarlo con un familiar”.

Se refiere a revisiones de gas innecesarias —e incluso falsas— o intentos de cambios de contrato por parte de compañías telefónicas o energéticas. Recuerda un caso. “Hace diez días me llamó una vecina para decirme que unas personas habían ido a su casa y le habían pedido varias facturas, y cuando vieron que ella volvía a entrar para consultar con un hijo, se fueron. Si la gestión hubiera sido necesaria, se habrían quedado a la espera, ¿no?”.

“Es algo que pasa también en las grandes ciudades, y aquí hemos optado por avisarlo de esta manera. Es nuestra forma de protegernos”, señala Mónica Nos. La alerta la da al ayuntamiento el primero que recibe la inesperada visita en su casa. Y entonces los acordes de la pieza de Nikolái Rimski-Kórsakov empiezan a sonar desde la megafonía del campanario.

En la elección de la canción que amplía la “discografía” de los bandos en Les Coves influyeron dos factores. Uno, la capacidad de decir mucho en poco tiempo. “Enseguida te pone alerta, es una música muy rápida que indica que algo pasa; los temas de música clásica suelen empezar de forma lenta pero esta es acelerada desde el primer acorde”, sostiene la alcaldesa. Y segundo: “Queríamos que fuera un título que la gente recordara. Y el moscardón lo es”.

El sistema funciona. Sobre todo entre la gente mayor, que tiene en el bando que corea el campanario su particular grupo de whatsapp. “Es un mecanismo de información efectivo. Que a la gente no le quiten el bando”, reconocen entre risas desde el consistorio.

El término municipal de Les Coves cuenta con varias masías habitadas a las que no llega la megafonía, y en este caso la información de los bandos llega por vía sms. Además, se ha creado una aplicación móvil donde se pueden descargar todos los pregones del día. También los protagonizados por el ya reconocible zumbido del moscardón, y su efecto ahuyentador.