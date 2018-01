Detenido un hombre en Igualada por amenazar de muerte a Albert Rivera a través de las redes sociales

La Policía Nacional ha detenido este viernes a un hombre en Igualada (Barcelona) por amenazar de muerte al líder de Ciudadanos, Albert Rivera, a través de las redes sociales, según fuentes cercanas al caso. Los investigadores le han arrestado por escribir en Facebook, en una conversación en la que participaban otras dos personas: "Lo único que se merece [es] un tiro en la cabeza".

El investigado, acusado de un delito de amenazas graves y otro de incitación al odio, es un peluquero que ha sido detenido a primera hora de la mañana cuando iba a abrir su negocio. Tras su arresto ha sido conducido a la comisaría local y está previsto que pase a disposición judicial esta mañana ante el juez de guardia de la localidad.

"En Ciudadanos no vamos a permitir que se amenace a la gente por pensar distinto. El nacionalismo en Cataluña ha provocado una fractura social que tardaremos años en recomponer", ha asegurado un portavoz de Ciudadanos, que ha agradecido el trabajo de la policía y de la justicia "para defender nuestra seguridad y libertad", informa J. J. Gálvez.

Rivera presentó una denuncia en el juzgado de instrucción número 51 de Plaza de Castilla (Madrid). El caso fue adjudicado a la Unidad de Policía Judicial adscrita a la Plaza de Castilla y a la Fiscalía de Madrid, de reciente creación. Los investigadores analizaron las redes e identificaron una conversación en Facebook entre tres personas con la siguiente secuencia: la primera dice: "Este Rivera no tiene ni formación"; un segundo, añade: "Ni educación"; y el tercero, agrega: "Iba a decir lo mismo, pero lo hubiese acabado con lo único que se merece: un tiro en la cabeza", según las fuentes mencionadas.

No es el primer ataque que sufre el líder de Ciudadanos o sus compañeros de partido en Cataluña. El pasado septiembre, el comercio en Granollers (Barcelona) de los padres de Rivera amaneció con pintadas intimidatorias contra la formación política y su líder. Además, el cierre metálico fue cubierto con más de una decena de pegatinas y carteles independentistas en defensa del referéndum del 1 de octubre suspendido por el Tribunal Constitucional.

Una mujer que pidió en Facebook el pasado septiembre que violaran en grupo a la líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, ha sido condenada hace apenas diez días. La mujer aceptó una pena de cuatro meses de cárcel por un delito contra la integridad moral que ha quedado en suspensión a condición de que no delinca en dos años y que participe en "un curso sobre igualdad y no discriminación, en particular por motivos de género e ideológicos".