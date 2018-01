El padre de Diana Quer llamó a la madre de El Chicle para transmitirle su “pena” y su “perdón”

El padre de Diana Quer, Juan Carlos Quer, durante la entrevista en 'Hoy por hoy'. Paco Campos (efe) / atlas

Juan Carlos Quer, el padre de la joven Diana Quer, llamó a la madre de José Enrique Abuín, El Chicle, el supuesto autor de la muerte de su hija, después de verla en la televisión, llorando. Como ha explicado Quer en el programa Hoy por Hoy de la cadena Ser, quería transmitirle su "solidaridad", su "pena" y su "perdón".

"Cuando vi a la madre aparecer en los medios de comunicación llorando del modo que lo hizo la llamé y le dije: señora, usted no es la culpable, tiene todo mi perdón; porque puedo asegurar que esa persona, en un entorno como Rianxo está condenada de por vida a sufrir la humillación en la que le ha puesto su hijo", ha explicado.

"Por mi parte, toda mi solidaridad y toda mi pena a esa familia y a su hija a la que ha destrozado su vida, ¡pobre niña!", ha dicho el padre de Diana Quer, que ha lamentado también la situación de las hermanas de El Chicle.

Quer ha explicado sin embargo que su familia ha recurrido la exoneración de la mujer del Chicle: "la autopsia no descarta la intervención de terceras personas". Como ya explicó su abogado cuando recurrió el sobreseimiento de la causa contra Rosario Rodríguez, ha insistido en que en un momento muy inicial de la instrucción una resolución como esta resulta prematura.

El padre de Diana, que ha afirmado que se encuentra "en paz", ha querido recordar a su hija, cuyo cadáver fue encontrado el 31 de diciembre, después de 500 días de búsqueda. "Diana nació luchando y murió luchando. Nos enseñó a amar la vida, de ella solo he recibido cariño, fue bondadosa y elegante y solo la hemos tenido 18 años", ha lamentado. Quer nació prematura con un kilo de peso y peleó, según ha contado su padre, para superar las dificultades que esto conllevó.

Familias de desaparecidos por la prisión permanente

Quer ha presentado también la plataforma Tu protección es nuestra lucha que ha puesto en marcha través de Change.org con otras familias que han sido víctimas de hechos similares como la de Mari Luz Cortés, Marta del Castillo, o de Ruth y José Bretón. "Lo único que buscamos transmitir es que queremos proteger a nuestros hijos", ha indicado Juan Carlos Quer, que asegura que cree en la reinserción.

"Nuestros hijos no son una página de sucesos", ha reivindicado el padre de Diana Quer, que ha pedido un código ético para informar sobre este tipo de casos. "Yo no vi el cuerpo de mi hija y dos días después me lo encontré en la portada de un periódico... un cuerpito de una niña rodeado de una sábana cuando la Guardia Civil, cogiendo unas lonas, intentó proteger esa intimidad. Estaba tan indignado que, a los medios de comunicación que yo tenía acceso, les dije si tampoco en ese momento podía haber respeto para mi hija".