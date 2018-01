Fomento invita a la fallecida Rita Barberá a la inauguración del AVE Valencia-Castellón

El Ministerio de Fomento ha enviado por error una invitación para asistir a la puesta en marcha del servicio comercial del AVE entre Valencia y Castellón del lunes 22 de enero a Rita Barberá, la histórica dirigente del PP fallecida en noviembre de 2016. La invitación identifica a Barberá como alcaldesa de Valencia, un cargo que ocupó durante 24 años y abandonó en 2015, cuando se convirtió en senadora.

El error, adelantado por Levante-EMV, se ha debido a una cuestión técnica, según ha explicado a EL PAÍS una portavoz de Fomento. En el listado de contactos del servicio de protocolo del ministerio figura como alcalde de la ciudad Joan Ribó, que fue elegido en 2015, pero en un campo normalmente no visible de la aplicación de correo permanecía sin actualizar el nombre de la anterior regidora. Al introducir los destinatarios de las invitaciones, entre ellos el de "alcaldía Valencia", el nombre de Barberá se coló, para sorpresa de quienes recibieron el mensaje.

El jefe de gabinete del ministerio ha enviado una disculpa al actual alcalde.

A la inauguración del AVE entre Valencia y Castellón se espera que acudan numerosas autoridades, entre ellas el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, así como otros cargos autonómicos y locales.

El tren de alta velocidad enlazará la capital valenciana con Castellón con más de una década de retraso respecto al anuncio original, y con una modalidad, la conocida como tercer hilo, que ha sido criticada por los políticos y empresarios valencianos.

ampliar foto Invitación para Rita Barberá.

Los cargos de Compromís, la formación que comparte la Generalitat y el gobierno de otras instituciones valencianas con los socialistas, no asistirán a la inauguración para mostrar su rechazo al tipo de solución ferroviaria implantada. Ribó será uno de los que no acudirá, aunque su ausencia no tendrá nada que ver con el error en la invitación, precisan fuentes municipales, sino que se enmarca en la protesta por las condiciones de la infraestructura.

Plataforma única

El tercer hilo obligará a todos los trenes —AVE, Cercanías y mercancías— a circular por una misma plataforma, lo que forzará a reducir la frecuencia de los de corta distancia. Y, además, no permitirá una reducción del tiempo de trayecto entre Valencia y Castellón, dado que el tren no alcanzará una velocidad superior a la de los trenes convencionales.

Lo que sí hará será disminuir el tiempo en el trayecto entre Madrid y Castellón, ya que quienes se suban en una de estas dos estaciones podrán circular en AVE, sin transbordos, hasta la otra, circulando a alta velocidad en el tramo que va de Valencia a la capital de España, que lleva tiempo en servicio.

La prueba de que el tercer hilo no es una solución idónea es que Fomento anunció el verano pasado que construirá una doble plataforma entre Valencia y Castellón, con una inversión de más de 1.100 millones de euros, que todavía no tiene fecha de finalización.