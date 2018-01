Podemos cumple cuatro años lejos del asalto al cielo

Las diversas familias sin las que hoy no se podría explicar Podemos no existían el 17 de enero de 2014. Sin embargo, la presentación del proyecto que meses después daría la gran sorpresa al lograr cinco eurodiputados tras catalizar el descontento social contó con una abundante representación de actores que, cuatro años más tarde, se consideran principalmente errejonistas, como Rita Maestre y quien da nombre a la corriente, o anticapitalistas como el eurodiputado Miguel Urbán y Teresa Rodríguez. “Es necesario generar ilusiones nuevas que no desemboquen otra vez en la penúltima traición de un sistema que se alterna para continuar. Necesitamos de verdad comprobar que sí se puede, que podemos pasar de la resistencia a la ofensiva”, expresó la actual responsable de Podemos en Andalucía.

Por parte del pablismo destacó la figura de Juan Carlos Monedero, que desde su dimisión de la dirección en abril de 2015 no tiene ninguna responsabilidad orgánica. “No es tiempo de migajas. Tenemos que reclamar la tarta entera”, instó hace cuatro años el profesor universitario de Ciencia Política tras afirmar que el “régimen del 78” estaba “muerto” y era el momento “de enterrarlo”.