Laureano Oubiña logra sentar en el banquillo a la dirigente de madres contra la droga

La cara y la cruz del narcotráfico gallego se enfrentarán en un juicio civil. Después de años de rivalidades por la batalla contra las drogas, el narcotraficante Laureano Oubiña, considerado el mayor transportista de los cargamentos de hachís que llegaron a Europa en la década de los noventa, ha logrado sentar en el banquillo a Carmen Avendaño, presidenta de Érguerte, la asociación que aglutinó a las madres de toxicómanos en Galicia.

El juicio civil, que se celebrará el 27 de febrero, ha sido anunciado este martes por un juzgado de primera instancia de Vilagarcía donde Laureano Oubiña presentó una demanda contra el derecho al honor por presuntas injurias y calumnias tras realizar Carmen Avendaño unas declaraciones en las que dejaba entrever que, además de hachís, Oubiña también había traficado con otras sustancias como heroína o cocaína, con mayor castigo penal.

Tras una comparecencia de las partes y en un último intento por llegar a un acuerdo o conciliación en la que Laureano Oubiña exigía la rectificación a la dirigente de Érguete y que finalmente no se ha alcanzado, el proceso se resolverá irreversiblemente en una sentencia. Aunque a esta citación no tenían que comparecer ni el demandante ni la demandada, sí lo hizo Carmen Avendaño, respaldada por miembros de su asociación, decidida a no cambiar un ápice sus manifestaciones."Yo no pienso llegar a ningún acuerdo ni a rectificar porque no tengo sentimiento de haber ofendido para nada a este señor", proclamó Avendaño a las puertas del juzgado.

“Si hice manifestaciones desde luego no fueron ofensivas sino basadas en hechos reales, esto está clarísimo, pero creo en la justicia”, ha añadido. "No dije nada que le pudiese desprestigiar”. Avendaño cree que esta demanda puede ser un intento de vengarse por el trabajo hecho desde la asociación. “Se sentirá frustrado porque estuvo mucho tiempo en prisión pero yo no tengo la culpa de ello,siempre denuncié lo que estaba ocurriendo en Galicia para frenarlo, soy la portavoz de muchas familias que nos vimos afectadas y muchas dejaron a sus hijos por el camino, no es un temabaladí y si él no tiene conciencia de esto es que no tiene conciencia”.

Oubiña, que se encuentra en libertad condicional desde marzo pasado tras cumplir tres condenas por tráfico de hachís y una por blanqueo de dinero, ha llevado a los tribunales a Avendaño a la que le pide una indemnización simbólica de un euro. Una demanda que aviva el enfrentamiento entre dos enemigos irreconciliables: el rey del hachís y la mujer que ha representado el movimiento social contra el tráfico de drogas en Galicia.

La demanda se basa en la entrevista en directo que en julio de 2017 concedió Oubiña al programa Hoy por Hoy, de la Cadena SER, que dirige la periodista Pepa Bueno, después de que el narcotraficante abandonara la prisión. Avendaño también intervino a través de unas declaraciones previamente grabadas en las que, según la denuncia admitida a trámite, dijo: “Sabemos que también traficó con otro tipo de drogas...”

La presidenta de Érguete ha negado en un escrito que se estuviera refiriendo al tráfico de otras drogas, sino al tabaco con el que Oubiña “ha reconocido que traficó y fue detenido por ello”, señala Avendaño. “El tabaco en una droga con riesgo de graves enfermedades y un elevado índice de mortandad tal y como señala la OMS”, ha añadido en su defensa.