La familia de la turista desaparecida en Perú desconfía de la muerte accidental: “Los guías dan versiones distintas”

Nathaly Salazar Ayala, a la derecha, en una fotografía tomada durante el viaje. EFE

La noticia de la muerte de Nathaly Salazar Ayala, la turista española que llevaba desaparecida desde el 2 de enero en Cuzco, Perú, ha caído como un mazazo en la familia de la joven de 28 años que, pese a las malas perspectivas del caso, mantenía la esperanza de encontrarla con vida. Al dolor se une la desconfianza por las contradicciones manifestadas por los dos guías que han sido detenidos en relación con lo sucedido. "Han dado versiones distintas de lo que ocurrió", afirma Tamara Salazar, la hermana de Nathaly. Este lunes va a realizarse una reconstrucción de los hechos.

El escenario y gran parte de los elementos del supuesto accidente mortal que costó la vida a Nathaly son los mismos en los relatos que han ofrecido los arrestados, los guías turísticos Jainor Huila Huamán, de 19 años, y Luzgardo Pillcopata Amaru, de 21. La joven española salió de Cuzco el 2 de enero temprano en dirección a Moray. Después de visitar estas ruinas arqueológicas se detuvo en Maras, y desde allí bajó andando a Cacllaracay, donde contrató un servicio parecido a una tirolina que permite contemplar el llamado Valle Sagrado de los Incas. En la primera versión ofrecida por los guías, la joven se estampó contra un poste, lo que desencadenó el letal accidente. En la otra, en cambio, uno de los hombres subió con ella a la cesta sujeta al cable y esta cedió, cayendo ambos al vacío, lo que provocó la muerte de Nathaly y daños en la cara y el brazo a su acompañante.

A continuación, los relatos se unifican: por temor a las consecuencias que la muerte de la turista española podía tener para ellos, dado que su atracción no tenía permisos y carecía de medidas de seguridad, los guías lanzaron el cuerpo al río Vilcanota-Urubamba para deshacerse de él. Ambos mantienen que cuando el móvil de Nathaly sonó lo rompieron con una piedra. Después de ser detenidos el sábado, los jóvenes entregaron a la policía el teléfono destrozado.

Los cambios en las declaraciones y el destino que dieron al cuerpo, que está siendo buscado por la policía, hacen que la familia recele sobre la versión de los guías sobre que Nathaly murió justo después de la caída. "No me quito de la cabeza que no la llevaran a algún sitio. Pudieron haberla dejado en la puerta de un hospital y haberse marchado sin entrar si no querían problemas. Creo que pensaron que no se formaría tanto revuelo y que nadie la buscaría realmente", afirma por teléfono Tamara desde Barcelona, donde vive.

Nathaly Salazar, a la izquierda, con una amiga.

Los padres de ambas, que viajaron a finales de la semana pasada a Perú para seguir de cerca la investigación, asistirán este lunes a la reconstrucción de los hechos en Cacllaracay. En ella, además de la policía y las autoridades judiciales del país andino, estarán también los guardias civiles españoles allí destacados que han participado en las pesquisas.

Llamada al Consulado

Para el avance de la investigación ha sido clave una familia que coincidió con Nathaly en la tirolina de Cacllaracay y que, después de ver en los medios de comunicación la noticia de su desaparición, llamó al Consulado General de España en Lima para explicar que habían estado con ella. La familia aportó fotografías y vídeos en los que aparecía la joven española y los dos guías, lo que permitió la rápida detención de los hombres.

La declaración de la familia también ha permitido iluminar parte de lo que ocurrió el 2 de enero por la tarde en la atracción turística cercana a Cuzco. En el momento en que Nathaly se disponía a bajar por la tirolina, la lluvia y el granizo arreciaron, lo que provocó que los niños de la familia se asustaran. La joven les cedió su lugar y la familia descendió primero. Bajó también uno de los de los guías que transportó en coche a la familia hasta el pueblo.

Al regresar, según la versión del guía, halló a Nathaly muerta y a su compañero con un hombro dislocado y heridas en la cara como consecuencia de la caída. Después hicieron desaparecer el cadáver.

Nathaly llegó a España con 12 años junto a su hermana y sus padres procedentes de Ecuador. Nacionalizada española, estudió el ciclo formativo de Actividad Física y del Deportes y trabajó en un puesto del Mercado Central de Valencia, donde vivía, hasta que hace dos meses viajó a Quito con el plan de recorrer Latinoamérica con una mochila.