Jordi Sànchez asegura que su renuncia a la vía unilateral no es “oportunista”

La defensa del expresidente de ANC Jordi Sànchez ha entregado este viernes en el Tribunal Supremo un escrito en el que vuelve a pedir al juez Pablo Llarena que le deje en libertad al entender que no existe riesgo de reiteración delictiva porque ya no ocupa ese cargo al frente la Asamblea Nacional Catalana. La defensa alega, además, que ahora es diputado electo y que, en su declaración de este jueves, renunció a la vía unilateral y se comprometió a dejar su escaño si el PDeCAT incide en esa vía. Sànchez asegura también que sus palabras no son “oportunistas” para salir de prisión.

En su petición de libertad, el abogado de Sánchez alega que la única forma para demostrar su compromiso con la Constitución es excarcelarle y permitirle ejercer como diputado. “Lo contrario dejaría como única opción la renuncia al cargo de diputado (renuncia a otro derecho fundamental legítimamente adquirido)”, advierte el escrito, que recuerda al juez que, si le deja en libertad, el instructor siempre tendrá en su mano la posibilidad de enviarle a la cárcel de forma inmediata si incumple la ley.

La defensa del expresidente de la ANC sostiene en su escrito que Sànchez “nunca ha defendido la unilateralidad, siempre ha defendido la vía pacífica y democrática, y se ha sumado a un proyecto político en este sentido”, una afirmación que el propio diputado electo realizó en su comparecencia en el Supremo el pasado jueves ante Llarena y la fiscalía. Ante las dudas del juez sobre la veracidad de este compromiso, lo que según Llarena hace que se mantenga el riesgo de reiteración delictiva, el escrito de la defensa afirma que su compromiso con las leyes vigentes y con la Constitución no son afirmaciones “oportunistas ni mendaces” porque, al contrario, es la “ verbalización de su sentir histórico sobre la forma en la que debía y debe desarrollarse el anhelo independentista”.

El abogado de Sànchez explica que una vez que se presentó a las elecciones del pasado 21 de diciembre ya hizo una "aceptación del vigente marco constitucional, sin perjuicio del mantenimiento de la legítima voluntad de modificarlo por vías siempre legales, pacíficas y democráticas". Esto no quita que discrepe de la aplicación del artículo 155 de la Constitución, ni que se haya "inalterado sus postulados ideológicos", afirma. “Esta circunstancia ha sido claramente ratificada en su declaración manifestando por un lado el juramento o promesa a acatar la Constitución española y el Estatut que ya ha dejado presentado por escrito en el Parlament", subraya el escrito.

Forn: no hubo "pasividad"

El exconsejero de Interior, Joaquim Forn, también ha pedido por escrito su puesta en libertad. Forn insiste en que "nunca y de ningún modo" puso a los Mossos d'Esquadra al servicio del proyecto independentista y sostiene que no intervino en la planificación de la policía autonómica para impedir el referéndum ilegal del pasado 1 de octubre. El exconsejero, sin embargo, sale en defensa de los Mossos y niega que durante esa jornada actuaran con "pasividad". "Constan informes en los que se detallan todas las actuaciones realizadas, la organización del dispositivo, los efectivos desplegados y los recursos utilizados". La supuesta pasividad atribuida a la policía catalana es solo "un mantra", dice la defensa de Forn, que "no por repetido pasa a ser más cierto".

El escrito refuerza lo que Forn ya declaró ante el juez: sigue teniendo como objetivo político la independencia de Cataluña, pero tiene la "convicción y voluntad firme" de que solo actuará bajo el marco de la Constitución. El exconsejero ha remitido también una carta de funcionarios del Ayuntamiento de Barcelona -donde fue concejal- en el que destacan su carácter dialogante. Forn lamenta que los medios de comunicación han trasladado una imagen de él "fanatizada e intransigente" que, dice, no se corresponde con la realidad.